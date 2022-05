Der Schwarzwaldverein Laufenburg (Kreis Waldshut) hat für Samstag zu einer Wanderung gegen den Krieg aufgerufen. Die Wanderung führt von Murg nach Laufenburg und hält an Orten, an denen der 2. Weltkrieg in unserer Region Spuren hinterlassen hat. Dort wird aus Texten gelesen. Der Erlös der Aktion geht an die Refudocs in Freiburg, die Kinder von Geflüchteten aus der Ukraine helfen.