Die Schwarzwaldmilch-Gruppe hat im vergangenen Jahr einen Rekord-Umsatz eingefahren, so das Unternehmen. Mit 232 Millionen Euro sei der bisherige Spitzenwert aus dem Jahr 2020 mehr als fünf Prozent übertroffen worden. Gefragt waren vor allem Bio-Heumilch und lactosefreie Produkte. In dem genossenschaftlich organisierten Unternehmen mit Produktionsstätten in Freiburg und Offenburg arbeiten über 420 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.