Die Großmolkerei "Schwarzwaldmilch" wird ab der kommenden Saison nicht mehr Hauptsponsor des SC Freiburg sein. Das teilten das Unternehmen mit Sitz in Freiburg und der Sportclub in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. "Schwarzwaldmilch" war seit der Saison 2016/17 Haupt- und Trikotsponsor des SC Freiburg und damit aktuell der größte Sponsor des Vereins. Ab Herbst will man mit dem SC im Rahmen einer Exklusiv-Partnerschaft verbunden bleiben, hieß es.