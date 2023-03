Schwarzwaldhof in Vöhrenbach-Urach komplett niedergebrannt

Am Donnerstagmorgen ist ein Schwarzwaldhof in Vöhrenbach-Urach abgebrannt. Tiere aus angrenzendem Stall konnten gerettet werden.

Gegen 6 Uhr am Donnerstagmorgen ist der Alarm bei den Einsatzkräften der Feuerwehr eingegangen: Ein Feuer war in einem landwirtschaftlichen Gebäude, einem Schwarzwaldhof in Vöhrenbach-Urach (Schwarzwald-Baar-Kreis) ausgebrochen. In einem angebautem Stall des Hofes waren zu dieser Zeit noch Tiere untergebracht. Sie konnten aber rechtzeitig vor den übergreifenden Flammen in Sicherheit gebracht werden.

Tiere eines Schwarzwaldhofes in Vöhrenbach-Urach konnten vor den Flammen gerettet werden kamera24.tv Bild in Detailansicht öffnen In dem Landwirtschaftsbetrieb war ein Großfeuer ausgebrochen kamera24.tv Bild in Detailansicht öffnen In einem Großeinsatz bekämpfen Feuerwehrkräfte den Brand in Vöhrenbach-Urach kamera24.tv Bild in Detailansicht öffnen Der Schwarzwaldhof ist komplett abgebrannt - die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt kamera24.tv Bild in Detailansicht öffnen

Menschen wurden bei dem Brand ebenfalls nicht verletzt. Das Feuer konnte zwischenzeitlich gelöscht werden, die Nachlöscharbeiten dauern aktuell noch an. Knapp 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr und Rettungsdienste waren vor Ort. Erkenntnisse über die Höhe des Schadens gibt es noch keine. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.