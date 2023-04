Herzen, Hirsche, Totenköpfe: Schwarzwald Tattoo-Wochenende in Titisee

Ob bunt oder schwarz-weiß: Wer stolz auf die Heimat ist, lässt sich das auch in die Haut stechen - im Kurhaus in Titisee am Samstag und Sonntag beim Schwarzwald Tattoo-Wochenende.

Das berühmte Arschgeweih ist längst out - Tattoos sind aber gefragter denn je. Von kleinen Symbolen am Fuß bis hin zu regelrechten Ganzkörpergemälden ist alles dabei: kleine Zitate, die Namen der Kinder, gefährliche Tiere, Liebes- oder Hassbotschaften, sogar Glaubensbekenntnisse. Und jetzt auch noch das: Kuckucksuhren, Bollenhüte oder ein röhrender Hirsch. Der Schwarzwald ist in und geht bei vielen unter die Haut. Nationale und internationale Tattookünstler zeigen ihr Können beim dritten Schwarzwald Tattoo-Wochenende im Kurhaus in Titisee (Landkreis Breisgau Hochschwarzwald).

Bollenhüte, Hirsche, Wölfe: Schwarzwald-Motive sind angesagt

Nach Titisee kommen die Tattoofans aus ganz Baden-Württemberg, darunter auch Jörg Franke. Seit zwei Stunden schon befindet er sich auf einer Liege. Er wollte schon immer ein Schwarzwald-Motiv auf der Haut tragen. Letztlich hat er sich für einen Wolf entschieden: "Es ist ein schönes Tier, streicht allein durch die Wälder. Ich bin auch gerne allein unterwegs, allein im Wald. Von dem her finde ich das ganz gut", erzählt Jörg Franke.

Die beiden Freundinnen Larissa und Steffi wollen sich das gleiche Tattoo stechen lassen, auch sie haben dafür ein Motiv aus der Heimat gewählt. Es soll ein Hirsch werden. "Weil wir ihn schön finden und unsere Freundschaft versiegeln wollen", erklärt Larissa.

Schwarzwald Tattoo-Wochenende im Kurhaus in Titisee. SWR

Körperschmuck so teuer wie ein Kleinwagen

Ein Tattoo kann je nach Größe und Bekanntheitsgrad des Künstlers mehrere Tausend Euro kosten. Vielen ist der Körperschmuck diese Summe wert. Auch um zu zeigen, dass man Schmerzen ertragen kann. "Ich spüre die Nadel, wie sie in die Haut geht. Das ist schon ein bisschen unangenehm", sagt Wittiko aus dem Renchtal. Für ihn ist es das erste Tattoo. Er hat es selbst entworfen, es hat mit Sport zu tun.

Tattoo-Fan Nine aus Titisee-Neustadt hat sich für ein ganz besonderes Motiv entschieden. Honey, der Tattookünstler, hat es ihr vorgeschlagen - einen Frauenkopf mit Bollenhut. Sogar die Farbe der Bollen sind authentisch. Nine ist verheiratet, die Bollen werden daher alle schwarz in die Haut gestochen.