An diesem Wochenende haben sich die besten jungen Mountainbiker des Schwarzwalds gemessen. Beim Start des Schwarzwälder MTB Cup in Hausach. Die Rennserie dauert bis Oktober.

Für die jungen Nachwuchs-Mountainbiker in Baden-Württemberg ist es eines der bedeutendsten Rad-Events im Jahr: der Schwarzwälder Mountainbike-Cup. Los gegangen ist die Rennserie an diesem Wochenende in Hausach (Ortenaukreis). Mehr als 400 Fahrerinnen und Fahrer sind an den Start gegangen. Nach Hausach folgen noch bis Oktober sieben weitere Austragungsorte in Baden-Württemberg.

Mountainbike-Rennen in Hausach

Viele Schaulustige sowie Familien und Angehörige sind an diesem Sonntag zum Renngelände an der Tannenwaldhalle in Hausach gekommen. Laut Veranstalter dürften es übers ganze Wochenende verteilt um die 4.000 Zuschauer gewesen sein.

Auch die Familie von Julian Sayer ist dabei, um ihn anzufeuern. Julian ist 13 Jahre alt, nimmt am Rennen teil und hat ein Ziel: Er will unter die Top 15 kommen. Denn zusätzlich zum Schwarzwälder MTB Cup findet auch die Sichtung für den Bundesnachwuchs statt. Viele Nachwuchs-Talente wollen sich für den Landeskader qualifizieren - auch Julian Sayer. Nur die besten Fahrerinnen und Fahrer werden das schaffen.

Julian kommt aus Ehrenkirchen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) und fährt Mountainbike seit er sechs Jahre ist. Jede Woche trainiere er zwischen zehn und zwölf Stunden, sagt Julian. Im Sommer wird er zum zweiten Mal bei der Junioren-Europameisterschaft dabei sein.

Julian Sayer auf der Rennstrecke des Schwarzwälder MTB Cup in Hausach (Ortenaukreis). SWR Niko Rhein

Am Samstag, einen Tag zuvor, hat es ebenfalls Wettbewerbe gegeben. Da belegte Julian Sayer in seiner Altersklasse Platz 19 von 73. Am Sonntag soll es jetzt noch besser laufen.

30 Minuten hat er Zeit, um sich fürs Rennen aufzuwärmen. Dann geht es auf die Strecke. Drei Runden müssen alle mit ihren Mountainbikes fahren. Insgesamt fast neun Kilometer bergauf und bergab über Stöcke, Wurzeln und Steine. Es wird die Zeit gemessen, wie lange er dafür braucht. Mitten auf der Strecke springt plötzlich Julians Fahrradkette ab. Schnell macht er sie selbst wieder drauf. Trotzdem wirft ihn das zeitlich zurück. 35 Minuten braucht Julian Sayer letztlich für die drei Runden. Und belegt damit Platz 15. Er ist zufrieden mit seinem Ergebnis. "Am Anfang waren die (anderen Fahrer) recht locker und dann am Berg haben sie richtig Druck gemacht. Ich bin jetzt super happy", sagt Julian.

Mountainbike statt PC und Handy

In diesem Jahr findet das Mountainbike-Event zum 27. Mal statt. Die Auftaktveranstaltung in Hausach wird vom Ski-Club Hausach ausgetragen. Laut dem Club nehmen in der Regel jedes Jahr um die 300 junge Fahrerinnen und Fahrer am Rennen in Hausach teil.

Die Rennserie richtet sich an Kinder und Jugendliche - also U11 bis U19. Das Ziel: Der Jugend den Sport näher bringen und auch eine gute Alternative zum PC oder dem Handy bieten. "Unsere Rennen sind der Einstieg für diesen Sport", heißt es vom Veranstalter.

Jedes Jahr gehen um die 300 Fahrerinnen und Fahrer in Hausach an den Start. SWR Niko Rhein

Eine Mountainbike-Rennserie an acht Orten in BW

Die Rennserie findet an acht verschiedenen Austragungsorten in Baden-Württemberg statt. Gegeneinander geradelt wird neben dem ersten Ort Hausach auch im Münstertal, in Kirchzarten und in Ehrenkirchen. Dabei gibt es spezielle Wettbewerbe, wie zum Beispiel Slalom und Parcours. Gekürt wird am Ende ein Gesamtsieger im Bereich Technik und einer im Bereich Cross-Country. Außerdem gibt es nach jedem Rennen auch Einzelsieger.