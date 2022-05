Erste Schwarzwald-Buchmesse Blätterrausch in Hinterzarten

Nach zwei coronabedingten Absagen findet im Kurhaus Hinterzarten die erste Schwarzwald-Buchmesse statt. 28 regionale Verlage und Autoren bieten eine kleine aber feine Ausstellung.

Der Schwarzwald liegt im Trend - auch in der Literatur. Immer mehr Autorinnen und Autoren wählen den Schwarzwald als Ort ihrer Erzählungen. Vor allem Kriminalromane handeln immer öfter in der Region. Daneben gibt es aber auch zunehmend Kochbücher, Reiseführer, heimatkundliche Abhandlungen und andere Sachbücher mit Schwarzwaldbezug. Die Qualität der Heimatliteratur habe sich in den letzten 15 Jahren deutlich verändert, sagt Inge Baeuchle, Buchhändlerin und eine der Organisatorinnen der ersten Schwarzwald-Buchmesse in Hinterzarten.

Vom 6. bis 8. Mai stellen regionale Verlage im Hinterzartener Kurhaus Neuerscheinungen aus, Autorinnen und Autoren bieten bei Lesungen und Vorträgen Kostproben ihrer Werke. Daneben sind Gespräche, Diskussionen, Signierstunden sowie Dia- und Filmvorführungen geplant. Am Samstagabend soll es eine Preisverleihung geben: Eine Jury vergibt den neu geschaffenen "Wälderliebling 2022". Die Buchmesse "Blätterrausch“ ist eine gemeinsame Veranstaltung der Hochschwarzwald Tourismus GmbH, des Kulturvereins Wälderleben und der Buchhandlung Baeuchle aus Hinterzarten.