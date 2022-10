Auch Brauereien trifft die Energiekrise. Neben Getreide, Kohlensäure, Malz ist auch Glas für Pfandflaschen knapp und damit teuer. Im Schwarzwald hilft man sich gegenseitig.

Das Mehrwegsystem sorgt dafür, dass Brauereien nicht jedes Bier in eine neue Flasche füllen müssen. Angesichts steigender Strom- und Gaspreise eigentlich ein Segen. Joachim Rogg macht sich dennoch Sorgen. "Noch muss niemand auf dem Trockenen sitzen", sagt er zwar. Aber der Brauereimeister der Familienbrauerei Rogg aus Lenzkirch (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) rechnet mit kräftigen Preisanstiegen.

Dabei hat die Brauerei bereits früh in erneuerbare Energien investiert. Auch in eine neue Flaschen-Waschmaschine, die die Umwelt und das lokale Abwasser weniger belastet. Trotzdem habe die Energiekrise den Flaschenpreis für Glasflaschen wegen des teuren Gases, das für die Produktion von Glas notwendig ist, jetzt schon verdoppelt.

SWR-Reporterin Maya Rollberg hat sich bei den Schwarzwälder Brauereien umgehört:

Mehrwegsystem mit hohem Energie- und Altglasverbrauch

Bis zu 50 Mal lassen sich Glaspfandflaschen reinigen und wieder befüllen. Ein auf den ersten Blick nachhaltiges System, das es quasi schon so lange gibt, wie Brauereien Bier in Flaschen abfüllen. Deutschland ist eines der wenigen Länder mit Mehrwegsystem.

Aber es führt aktuell zu weiteren Problemen für die Brauereien: Verunreinigungen, etwa durch Kippenstummel oder Bierdeckel, sorgen dafür, dass die Flaschen unnötigerweise im Altglas landen. Außerdem behalten Menschen ihr Leergut oft zu lange zuhause. Die Brauereien sind jedoch auf einen schnellen Rücklauf angewiesen. Joachim Rogg plädiert deswegen für einen höheren Pfandpreis für Bierflaschen.

"Wenn wir heute Flaschen kaufen für das Dreifache, kriegen wir für das Leergut trotzdem nur acht Cent."

Mehrweg-Kooperation statt mehr Weg für Leergut-Transport

Auch die Transportwege für Leergut werden oft nicht in den Pfandpreis einberechnet. Denn das Leergut muss erstmal sortiert werden. Die meisten Bierpfandflaschen werden erst nach Bayern transportiert, um dort sortiert und wieder an die Brauereien ausgeliefert zu werden. Unnötige und schädliche Transportwege, wie Dieter Schmid, Geschäftsführer der Brauerei Waldhaus (Kreis Waldshut) findet. Deshalb kooperieren regionale Brauereien oftmals miteinander, um die Bierflaschen mit weniger Emissionen wieder zu den Brauereien zu bekommen. So werden Wege gespart und die Kosten niedrig gehalten.

In der Brauerei Waldhaus werden die Pfandflaschen per Hand sortiert SWR

Malz, Getreide, Kohlenstoffdioxid knapp: Mangel verteuert

Hohe Flaschenpreise sind allerdings nicht das einzige Problem für Brauereien. Auch Malz, Getreide und Kohlenstoffdioxid sind extreme knapp geworden. Kohlenstoffdioxid braucht es für die Kohlensäure im Bier und um die Luft aus der Flasche zu drängen, denn wäre Luft im Bier, würde es oxidieren und schlecht werden. Kohlenstoffdioxid entsteht als Abfallprodukt in der Industrie. Sinken die Produktionen, wie jetzt im Falle der Energiekrise, gibt es auch weniger CO2. Lieferengpässe sorgen vielerorts derzeit für Schließungen von Brauereien.

Derzeit Mangelware: Kohlenstoffdioxid ist knapp geworden SWR

CO2-Rückgewinnung: Schwarzwald-Brauereien helfen sich

Größere Brauereien haben hier auch so etwas wie ein Mehrwegsystem für Kohlenstoff: eine Rückgewinnungsanlage, die das verbrauchte CO2 wieder in die Produktion einfließen lässt. Aber diese teure und große Anlage können nur große Brauereien finanzieren, sie ist nicht wirtschaftlich für kleinere Brauereien. Im Schwarzwald helfen sich die Brauereien gegenseitig mit Kohlenstoff-Lieferungen aus. Zudem beobachten die Brauereien die Preisentwicklung und passen entsprechend gemeinsam Preise an. Denn auch insgesamt sind die steigenden Energie- und Produktionskosten insbesondere für Brauereien, die zu den energieintensiveren Industrien gehören, nur schwer zu stemmen. Um Bier herzustellen muss die Bierwürze bei 100 Grad Celsius gekocht werden und dann beginnt der Gärprozess unter Zugabe von Zucker. Mit Hefe wird der Zucker des Malzes während der Hauptgärung in Alkohol und Kohlendioxid umgewandelt, welches hier potenziell mit einer Anlage zurückgewonnen werden kann. Die Hefe sinkt auf den Boden und wird "geerntet", wenn der Malzzucker vergoren ist. Dann muss das Bier auf zehn Grad Celsius abgekühlt werden: alles in allem ein energieintensiver Prozess.

Kostensteigerung: Brauereien hoffen auf Politik und Kunden-Verständnis

Der Geschäftsführer der Brauerei Waldhaus rechnet mit einer Kostensteigerung in Höhe von zehn Prozent seines Umsatzes. Das sind mehr als eine Million Euro. Die Brauereien hoffen auf Unterstützung der Politik - und auf das Verständnis von Kundinnen und Kunden. Denn der Bierpreis ist in Deutschland vergleichsweise so billig, dass ein starker Verdrängungswettbewerb entsteht und immer mehr, insbesondere kleine Brauereien, schließen müssen. Auch wenn die Brauereien im Schwarzwald jetzt noch versuchen, ihre Preise zu halten, müssen sich die Verbraucherinnen und Verbraucher wohl auf einen Kastenpreis von über 20 Euro einstellen.