Schwarzwald-Baar-Kreis verhängt Ausgangssperre für Ungeimpfte

Wegen einer Inzidenz von über 600 hat das Sozialministerium härtere Maßnahmen für den Schwarzwald-Baar-Kreis gefordert. Am Montag beginnt dort eine Art Lockdown für Ungeimpfte.

Nächtliche Ausgangssperren, kein Zugang zum Einzelhandel, der Gastronomie oder Freizeiteinrichtungen: Was Anfang diesen Jahres noch die Realität für ganz Deutschland war, gilt im Schwarzwald-Baar-Kreis ab Montag wieder - allerdings nur für Ungeimpfte. Damit reagiert Landrat Sven Hinterseh auf Anraten des Sozialministeriums auf die aktuelle Hospitalisierungsrate und Inzidenz, die im Schwarzwald-Baar-Kreis fast doppelt so hoch ist wie im Bundesdurchschnitt.

Neue Regeln für Ungeimpfte im Schwarzwald-Baar-Kreis

Nach einem außergewöhnlich starken Anstieg der Infektionszahlen hat Landrat Sven Hinterseh noch am Wochenende die neuen Regeln für den Schwarzwald-Baar-Kreis verfasst, die ab Montag 0 Uhr nachts gültig sind.

Wer nicht geimpft oder genesen ist, darf zwischen 21 und 5 Uhr seine Wohnung oder Unterkunft nur noch aus triftigen Gründen verlassen. Zu diesen zählen unter anderem medizinische Gründe, die Ausübung des Berufs, die Versorgung von Haustieren sowie der Besuch von religiösen Veranstaltungen.

Weitere Beschränkungen für Impfverweigerer

Im Einzelhandel, in Hotels, Gastronomie oder Vergnügungsstätten haben nicht immunisierte Personen fortan keinen Zutritt mehr. Ausnahmen sind auch hier Supermärkte und andere Geschäfte, die der Versorgung des Grundbedarfs dienen. Zu diesen Einrichtungen zählen neben den Lebensmittelmärkten unter anderem auch Apotheken und andere Geschäfte für den medizinischen Bedarf, Poststellen und Banken, Baumärkte und Blumengeschäfte, Betriebe mit körpernahen Dienstleistungen und Sportstätten im Freien. Die neue Regelung soll zunächst bis zum 15. Dezember gültig sein.

Dringender Impf-Appell des Landrats

In den kommenden Tagen gebe es ein umfassendes Impfangebot über die Hausarztpraxen hinaus, so das Landratsamt. Derzeit arbeite man an der Eröffnung eines stationären Impfstützpunktes am Schwarzwald-Baar-Center in Villingen-Schwenningen, außerdem gebe es viele mobile Impfteams in der Region.

"Ich bitte all diejenigen, die sich bisher noch nicht dazu durchringen konnten, sich impfen zu lassen und dieses schnellstmöglich nachzuholen."

Auf der Seite des Landratsamts des Schwarzwald-Baar-Kreises könne man die aktuellen Termine für Impftmöglichkeiten einsehen. Dort findet man auch eine Übersicht der neuen Corona-Regelungen und ihrer Ausnahmen.