Inzidenz steigt erstmals über 1000

Der Schwarzwald-Baar-Kreis ist der erste Landkreis in Baden-Württemberg, in dem die Sieben-Tage-Inzidenz über 1000 gestiegen ist. Der Inzidenzwert lag am Samstag bei 1010,5. Die zweithöchste Inzidenz verzeichnet der Landkreis Tuttlingen mit 983,9. Die Zahlen teilte das Landesgesundheitsamt mit. Landesweit liegt die Inzidenz bei 523,4. Sie ist im Vergleich zum Vortag leicht gesunken. Im Schwarzwald-Baar-Kreis sind die Intensivstationen stärker belastet als im Landesdurchschnitt. Knapp 31 Prozent der verfügbaren Betten sind dort mit Covid-19-Patienten belegt. Das zeigen Datenanalysen des SWR. Im Landkreis Waldshut (60 Prozent) und im Ortenaukreis (25,3 Prozent) liegt die Belastung ebenfalls über dem Landesdurchschnitt (25 Prozent), in den übrigen Landkreisen in Südbaden darunter.