Zwillings-Geburten sind immer etwas besonderes. Dass aber gleich vier Mal Zwillinge innerhalb von 36 Stunden auf die Welt kommen, hat Hebammen und Ärzte im Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen ganz schön auf Trab gehalten.

Leonie und Levio, Leonie und Amelie, Elisa und Levi, Leo und Malte – vier Mal Zwillinge, alle haben Geburtstag am 30. Juni und 1. Juli, ohne dass sie voneinander wussten.

"Ich mache jetzt 25 Jahre Geburtshilfe und vier innerhalb so kurzer Zeit, dass habe ich auch noch nicht erlebt." Markus Keller, leitender Oberarzt, Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-Schwenningen

Vier Mal Zwillinge innerhalb von 36 Stunden, da war was los im Kreissaal. Selbst die frisch gebackenen Zwillings-Elternpaare sind im Nachhinein überrascht: "Wirklich dann am gleichen Tag oder innerhalb von 36 Stunden, das haben wir nicht mitbekommen." "Nein, wir haben gar nichts mitgekriegt, erst im Nachhinein. Aber ist ja cool, wenn alle fast am selben Tag auf die Welt kommen."

Es sei auf jeden Fall eine Herausforderung gewesen, so Eva Krebs von der Pflegerischen Klinikleitung und einfach wohl Zufall, dass die Zwillinge alle so kurz hintereinander auf die Welt wollten. "Das stellt den Betreib auf den Kopf, aber ich muss sagen, meine Belegschaft, meine Mädels im Kreissaal und auf Station – ich kann wirklich stolz sein" – auch für Hebamme Larissa Schuler hat solch einen Zwillingssegen noch nie erlebt: "Eine Geburt ist sowieso schon immer eine Herausforderung, weil man nie weiß, was passiert und doppeltes Glück ist doppelte Arbeit für uns. Aber es hat viel Spaß gemacht."

Alle Mamas und Zwillingspärchen sind gesund und munter. Und auch wenn sie zum Verwechseln ähnlich sind, hat doch jede und jeder seinem ganz eigenen Kopf: "Sie schläft ein bisschen friedlicher. Er nicht ganz so." "Beim Essen ist der eine etwas stürmischer, der andere langsamer, braucht länger. Wir sind gespannt, wie es sich weiterentwickelt."

Bleibt aber doch die Frage an Oberarzt Markus Keller: Warum vier Mal zwei auf einen Streich – da muss es doch einen Grund geben? "Wetterwechsel, Vollmond, da hört man die unterschiedlichsten Dinge. Es gibt halt Tage, da ist es relativ ruhig und es gibt halt mal eine Nacht, da kommen zehn, zwölf Kinder auf einmal und das ist dann eine Herausforderung für das Team, um das dann zu meistern."

Haben sie aber gut hinbekommen im Schwarzwald-Baar Klinikum in Villingen-Schwenningen – Happy Zwillings-End mal vier!