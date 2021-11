Schwarzwälder Schinkenhersteller ziehen positive Bilanz

Der Schutzverband der Schwarzwälder Schinkenhersteller hat im vergangenen Jahr knapp 9,6 Millionen Schwarzwälder Schinken produziert und verkauft. Der Umsatz lag bei 450 Millionen Euro. Dies wurde bei einem Pressegespräch in Hinterzarten bekannt gegeben. Mit dem moderaten Wachstum von zwei Prozent zeigt sich der Verband sehr zufrieden. Hauptabsatzmarkt für Schwarzwälder Schinken ist Deutschland, 25 Prozent gehen nach Frankreich, Benelux und Osteuropa. Zwar begrüßt der Verband die Initiative des Handels zum Tierwohl. Da sich jedoch nicht alle Handelsketten angeschlossen haben und die Initiative nur in Deutschland anerkannt und umgesetzt werde, müssten die Betriebe Schwarzwälder Schinken in unterschiedlichster Qualität anbieten. Der Verband, dem 13 Betriebe und drei Innungen angeschlossen sind, fordert eine europäische Lösung, in der Haltungsformen und Tierwohl klar definiert werden.