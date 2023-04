per Mail teilen

Beim neunten Schwarzwälder Kirschtortenfestival kämpften Hobbybäcker und Profis, um den begehrten Titel. Gekürt wurde auch der neue Botschafter für die weltberühmte Torte.

Beim traditionellen Schwarzwälder Kirschtortenfestival haben in Todtnauberg Hobbybäcker und Profis um die Wette gebacken. 20 Amateure und Backprofis traten gegeneinander an. Eine Jury aus vier Experten bewertete die Torten nach verschiedenen Kriterien.

Bejubelt wurden die Kandidatinnen und Kandidaten von rund 600 Besucherinnen und Besuchern. Auch für sie gab es, ganz unabhängig vom Wettbacken, ein eigenes Stück Schwarzwälder Kirschtorte. Denn die Veranstalter hatten im Vorfeld 80 Torten vorbereitet.

Die wohl schönsten und leckersten Schwarzwälder Kirschtorten:

So lief der Wettbewerb ab

Auf der Bühne bewertete die Jury die Torten. Boden und Sahne hatten die Kandidatinnen und Kandidaten vorbereitet. Auf der Bühne setzten sie meist in Fünfergruppen die Torten zusammen. Bei den Profis traten fünf Kandidatinnen und Kanditaten an, alle ausgebildete Bäcker oder Azubis. Bei den Hobbybäckern, die nicht weniger schöne Torten zauberten, traten 15 Amateure an. Bei den Profis achtete die Jury besonders auf die Technik, während bei den Hobbybäckern der Geschmack das entscheidende Kriterium war.

Auf der Bühne wurde gestrichen und verziert. SWR Jessica Hans

Was macht eine gute Schwarzwälder Kirschtorte aus?

Ist der Biscuitteig leicht und fluffig? Die Sahne steif genug und das Gesamtergebnis präsentabel? Das sind nur einige der Kriterien, nach denen die Juroren des Schwarzwälder Kirschtortenfestival den diesjährigen Gewinner auswählen. So macht eine gute Torte aus, dass die Sahne nicht zu süß sei. Aber auch, dass nicht zu viel Kirschwasser benutzt würde und der Tortenrand gerade gestrichen sei. Für Kreativität gab's Extrapunkte.

Hansy Vogt (links) ist nun Botschafter für die bekannte Sahnetorte aus dem Schwarzwald. SWR Jessica Hans

Neuer Botschafter für Hochschwarzwälder Kirschtorte Hansy Vogt

Neben dem Wettbewerb wurde der neue Botschafter für die Hochschwarzwälder Kirschtorte ernannt. Das ist in diesem Jahr der Moderator Hansy Vogt, bekannt aus der SWR-Sendung "Treffpunkt". Der Feldberger ist gelernter Bäcker und Konditor und kennt sich somit nicht nur mit der Region, sondern auch mit dem Handwerk aus.