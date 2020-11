per Mail teilen

Die Waldshuter SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter ist am Samstag beim Landesparteitag der SPD in Baden-Württemberg zur Stellvertretenden Landesvorsitzenden gewählt worden.



Zusammen mit dem wiedergewählten Vorsitzenden und SPD-Spitzenkandidaten, Andreas Stoch, drei weiteren Stellvertretern und dem neuen Landesvorstand wird sie die SPD auf Landesebene durch den Landtags- und Bundestagswahlkampf führen. Die Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium will den sozial-ökologischen Wandel auch auf Landesebene maßgeblich mitgestalten und die SPD in Baden-Württemberg in die Zukunft und durch das Wahljahr 2021 führen.