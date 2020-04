per Mail teilen

Die Geburtsstation des Diakoniekrankenhauses Freiburg ist gut für die Herausforderungen durch Corona gerüstet. Schwangere, die mit dem Virus infiziert sind, können dort problemlos entbinden.

Es ist Frühling. Nur noch wenige Tage, dann sind sie zu dritt. Lydia und Jorrit Zehner freuen sich auf ihren Sohn Elia. Dem Geburtstermin sehen sie inzwischen relativ gelassen entgegen. Das war in den letzten Wochen nicht immer so. Da wurden sie mit immer neuen, beunruhigenden Nachrichten konfrontiert. Lydia Zehner: "Das Schlimmste war, als ich gehört habe, dass die Väter teilweise nicht mehr mit zur Geburt dürfen. Das wär für mich richtig schlimm, weil ich mich die ganze Zeit einfach drauf verlasse, dass er dabei ist. Das mit der Wochenbettstation, dass er da auch nicht hin darf – daraufhin haben wir uns überlegt, eine ambulante Geburt zu machen." Ihr Mann Jorrit: "Die Frage ist halt, sobald ein leichter Schnupfen oder irgendwas da ist, dürfte ich nicht mit rein. Dazu kommt die Problematik, ich hab Heuschnupfen, deshalb ist immer die Frage ob oder ob nicht."

Diakoniekrankenhaus Freiburg: Geburten laufen normal

Im Freiburger Diakoniekrankenhaus soll der kleine Elia zur Welt kommen. Hier laufen die Geburten weiter ganz normal. Allerdings wollen jetzt viele Frauen nur noch ambulant entbinden und danach schnell wieder mit ihrem Partner nach Hause. Auch auf die Entbindung einer Covid-19-Erkrankten ist man hier vorbereitet. Ein solcher Fall, wie an der Mannheimer Uniklinik diese Woche, wäre auch in Freiburg kein ernsthaftes Problem. Dirk Watermann, Frauenklinik Diakoniekrankenhaus Freiburg: "Zum Glück sind die Verläufe bei schwangeren Frauen nicht gravierender als bei nicht-schwangeren Menschen im selben Alter. Und es ist zum Glück auch so, dass es offenbar zu keiner Infektion des Neugeborenen im Mutterleib kommt. Alle Schwangeren und Schwangerschaften, die bis jetzt beobachtet worden sind unter der Epidemie sind nicht mit besonderen Komplikationen verbunden gewesen."

Ein Problem sind die Geburtsvorbereitungskurse

Die dürfen wegen des Versammlungsverbots nicht mehr stattfinden. Manche Hebamme bietet die Kurse deshalb jetzt online an. Geburtshelferin Susanne Henzler hat damit gute Erfahrungen gemacht: "Wir machen Entspannung, wir machen Atemübungen, das ist sicher ein bisschen ungewöhnlich am Anfang, aber die Frauen und Paare – jetzt sind auch die Männer mit dabei – die machen eigentlich sehr engagiert mit und sind sehr dankbar, dass es überhaupt ein Kursangebot gibt."

Auch Lydia und Joritt besprechen letzte Fragen vor der Geburt per Video-Chat. Spätestens zur Nachsorge nach der Geburt kommt die Hebamme dann aber auch wieder persönlich zu ihnen nach Hause – trotz Corona.