In Schwanau (Ortenaukreis) wird am 14. August ein neues Gemeindeoberhaupt gewählt. Das hat der Gemeinderat festgelegt. Der erste Wahl-Versuch am 15. Mai war gescheitert.

Bereits an diesem Freitag soll die Stelle des Bürgermeisters beziehungsweise der Bürgermeisterin im Staatsanzeiger ausgeschrieben werden. Damit beginnt am Samstag, 4. Juni, die Bewerbungsfrist. Sie dauert bis zum 18. Juli. Kandidatur aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen Schwanau hatte bereits am 15. Mai einen neuen Bürgermeister gewählt. Wahl-Sieger Alexander Schindler hatte seine Kandidatur aber bereits im Vorfeld aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen. Sein Name stand allerdings noch auf dem Stimmzettel. Da die Menschen in Schwanau die anderen Kandidatinnen und Kandidaten aber offenbar nicht wollten, landete Schindler bei 58 Prozent der Stimmen. Entsprechend seiner Ankündigung im Vorfeld hat er die Wahl dann aber nicht angenommen. Und deshalb kommt es jetzt zur Neuwahl. Letztes Mal elf Kandidatinnen und Kandidaten Letztes Mal gab es in Schwanau elf Kandidatinnen und Kandidaten. Es bleibt spannend, wer sich wieder bewirbt und ob neue hinzukommen. Ankündigungen gab es bereits.