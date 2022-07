Murg: Schwan von Angelhaken befreit

per Mail teilen

Glück im Unglück hatte ein Schwan in der Gemeinde Murg im Kreis Waldshut. Bei einer Rettungsaktion in den vergangenen Tagen waren Anwohner und Einsatzkräfte beteiligt.

Das Tier hatte sich eine Angelschnur um einen Fuß gewickelt. Spaziergänger, denen der Schwan am Dienstag aufgefallen war, benachrichtigten die Polizei. Die Beamten versuchten gemeinsam mit Mitgliedern der örtlichen Feuerwehr, das Tier einzufangen.

Schwan entkam den Helfern immer wieder

Das Einfangen des Tieres gestaltet sich allerdings als schwierig und misslang mehrfach - der Schwan konnte immer wieder entkommen. Am Mittwoch gelang es einer Anwohnerin dann doch, den Vogel mittels Futter zu sich ins Haus zu locken. Der Schwan machte es sich im Badezimmer "gemütlich", bis Hilfe eintraf.

Eine angerufene Tierärztin befreite schließlich den Vogel in ihrer Arztpraxis von der Angelschnur samt Haken. Der Schwan wurde nach einer kurzen Beobachtungsphase am Donnerstag wieder in die Natur entlassen.