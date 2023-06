In der Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Geflüchtete in Freiburg gab es im Januar mehrmals Streit, Schlägereien und sogar Auseinandersetzungen mit Eisenstangen und Messern. In nur wenigen Wochen wurden die Beteiligten auf andere Einrichtungen verteilt und in beschleunigten Verfahren verurteilt. Heute wurde am Freiburger Amtsgericht ein weiterer Fall verhandelt, der aber schon im Dezember passiert ist. Unser Reporter Silas Schwab war im Gerichtssaal.

Um wen ging es denn in diesem Prozess?

Der Angeklagte ist ein junger Mann aus Marokko, erst 21 Jahre alt. Er ist Anfang Dezember nach Deutschland gekommen und ist in der Freiburger Landeserstaufnahmeeinrichtungen – abgekürzt: LEA – gelandet.

Schon nach nicht mal zwei Wochen in Freiburg war er dann aber gestellt worden, als er versucht hatte ein Aftershave im Laden zu klauen. Und nur zwei Tage später hat er betrunken auf einen Mitbewohner in der LEA mit einer Eisenstange eingeschlagen. Die hatte er davor von seinem Bettgestell abgeschraubt. Die Polizei wollte ihn dann festnehmen, er hat sich aber immer wieder widersetzt. Als er dann in der Zelle war, hat die Polizei befürchtet, dass er sich mit der Kordel aus seinem Pullover selbst erwürgt – die Beamten sind dann dazwischen gegangen und haben ihm die Kleider vom Körper geschnitten. Ob er aber verstanden hat warum und was da gerade passiert – er spricht kein Wort Deutsch – war bis zuletzt unklar. Er hat sich aber immer weiter gewehrt. Und auch das wurde ihm heute vor Gericht angelastet.

Er selbst meinte, er könnte sich an das meiste nicht mehr erinnern, weil er zu betrunken war.

Und wie fiel das Urteil aus?

Er hat jetzt letztlich acht Monate auf Bewährung bekommen – vorausgesetzt keine Seite legt mehr Berufung ein. Seit sechs Monaten sitzt er schon in Untersuchungshaft. Und wenn er jetzt im Laufe der nächsten zwei Jahre nicht mehr auffällig wird, muss er die fehlenden zwei Monate nicht mehr antreten.

Es gab ja jetzt immer wieder Auseinandersetzungen in der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Freiburg. Wurde dort seitdem was unternommen?

Ja, also besonders nachdem es ja auch im Januar Ausschreitungen gab, hat das Regierungspräsidium angekündigt, dass mehr Sicherheitspersonal eingestellt wird und die Kontrollen am Eingang strenger werden.

Es gibt jetzt auch sogenannte Panikknöpfe, die die Bewohner und das Personal drücken können, um Sicherheitspersonal schneller zu rufen. Und die Zäune werden derzeit erhöht.

Neben diesen Sicherheitsmaßnahmen sollen die Bewohner aber auch mehr Freizeitangebote bekommen. Weil das auch als ein Grund für die angespannte Stimmung ausgemacht wurde. Ein Sportplatz wurde jetzt wieder eröffnet und es gibt mehr Programm in der Einrichtung. Außerdem wurde eine Jugendbetreuerin eingestellt.

Nach Aussage des Regierungspräsidiums soll sich die Lage in der LEA inzwischen entspannt haben, auch wenn es immer wieder kleinere Streitereien geben soll.