per Mail teilen

Um pflegebedürftige Menschen besser vor Hitze zu schützen, arbeiten Forscher der Hahn-Schickard-Gesellschaft in Villingen-Schwenningen an einer intelligenten App. Als eines von ingesamt acht Projekten, das sich mit der Anpassung an den Klimawandel beschäftigt, wird es mit rund 570.000 Euro von der Baden-Württemberg Stiftung finanziert. Die App soll unter anderem Warnungen und Empfehlungen aussprechen.