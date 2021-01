Armin Schuster, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Lörrach, freut sich auf seine neue Aufgabe. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat ihn als Leiter des Bundesamtes Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe berufen.

Seit den Pannen beim bundesweiten Sirenen-Warntag ist der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Christoph Unger, bei Bundesinnenminister Horst Seehofer in Ungnade gefallen. Er musste den Chefsessel räumen, und zwar für den Lörracher CDU-Bundestagsabgeordneten Armin Schuster. SWR-Reporter Matthias Zeller hat sich mit dem designierten Präsidenten in Lörrach über seine Beförderung unterhalten.

SWR: Herr Schuster, das neue Amt für Sie als Präsident des Bundesamtes ist natürlich ein Karrieresprung, sicherlich auch finanziell nicht uninteressant. Aber interessant ist im Grunde auch ihre Arbeit gewesen als Innenpolitiker der Union im Deutschen Bundestag. Was reizt Sie jetzt an diesem Wechsel?

Armin Schuster im Gespräch SWR Matthias Zeller

Schuster: Ich empfinde es nicht als Karrieresprung. Es ist auch keine finanzielle Frage, das heisst, im Vergleich zum Bundestagsmandat ist es finanziell nicht reizvoll. Es ist rein von der Aufgabe her reizvoll. Ich muss zugestehen, dass ich mich dieser Herausforderung jetzt nicht entziehen konnte. Als mich Seehofer gefragt hat, ob ich dieses Amt übernehmen würde, hatte ich nicht viel Zeit zu entscheiden. Es geht natürlich darum, ein Amt für Katastrophenhilfe und Bevölkerungsschutz mit seinen Potentialen stärker zur Geltung zu bringen und wir haben jetzt schon viel Erfahrung gesammelt - Stichwort Corona. Dem wollte ich mich nicht entziehen und ich gebe auch ehrlich zu, nach zwölf Jahren Politik habe ich schon länger eine kleine Sehnsucht in mir verspürt, wieder einmal irgendwo das Sagen zu haben. Das hast du als Präsident halt.

SWR: Ist diese Sehnsucht auch noch dadurch verstärkt worden, dass Sie ja auch als Präsident des Bundesverfassungsschutzes gehandelt wurden, das dann aber - es heißt durch Einspruch der Kanzlerin - nicht geworden sind? Hat das die Sehnsucht noch einmal verstärkt außerhalb des Parlamentes etwas anderes zu machen?

Schuster: Nein, das war damals eine einmalige Augenblicksituation. Die habe ich längst verarbeitet. Ich habe seitdem nicht gedacht, dass ich jetzt irgendetwas Neues machen muss. Dafür habe ich mich in Berlin zu wohl gefühlt und dafür habe ich mich auch hier im Wahlkreis zu wohl gefühlt. Ich habe jetzt ja ein paar super Jahre hinter mir. Ich habe eine ausgesprochen gute Zusammenarbeit gehabt mit Innenminister Seehofer und mit unserem Fraktionschef. Das war jetzt ein Überraschungsangriff. Ich hatte auch nur wenige Stunden Zeit. Ich weiß gar nicht, ob ich mit sehr viel Überlegungszeit so entschieden hätte. Es war spontan und vielleicht auch emotional. Für mich war auch wichtig, dass die CDU vor Ort jetzt ein Jahr Zeit hat, um die Nachfolge zu regeln. Hätte man mich kurz vor der Wahl oder ein halbes oder dreiviertel Jahr vorher gefragt, hätte ich es aus dem Grund nicht gemacht.

SWR: Was sagt denn die CDU vor Ort, was sagen Ihre Parteikolleginnen und -kollegen, zu Ihrem Wechsel?

Schuster: Sie können sich nicht vorstellen, was ich für einen Bammel hatte, eine Angst wegen dieser Reaktion. Das macht einem diese Entscheidung auch sehr, sehr schwer. Und jetzt bin ich total überwältigt. Ich habe wie das Kaninchen vor der Schlange gesessen und darauf gehofft oder gewartet, wie die wohl reagieren. Und die Reaktion ist überwiegend positiv: Natürlich gibt es ein paar, die sagen, wir verlieren einen Abgeordneten, den wir so noch nicht hatten oder wir verlieren unseren Vertreter der Region. Aber es gibt auch Kommentare wie „Deutschland gewinnt mit der Entscheidung an Sicherheit ". Das hilft mir unglaublich, die schwere Entscheidung auch zu verdauen.

SWR: Sie haben sich als Innenpolitiker stark eingebracht in der Zeit der so genannten Flüchtlingskrise. Und auch in der Zuwanderungspolitik haben Sie Akzente gesetzt und sich so eher für einen strikteren Kurs eingesetzt. Würden Sie sagen, Sie waren erfolgreich?

Schuster: Ja, ich habe sehr viel gelernt. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass es vielleicht sogar ungeschickt war - politisch ungeschickt. Typisch vielleicht für ein "Noch-Greenhorn", 2015 so eine harte Gegenposition zu Angela Merkel und auch zu weiten Teilen zu meiner Partei zu beziehen. Es wäre schlauer gewesen so zu agieren, wie ich es jetzt seit Jahren schon tue. Ich komme viel besser zu Erfolgen. Heute haben wir genau die Flüchtlingspolitik mit Maß und Mitte, die ich mir immer gewünscht habe. Wir haben jetzt Humanität und Ordnung. Eigentlich habe ich das erreicht, was ich 2015 wollte. Damals war es ein bisschen arg viel Brechstange von mir.

SWR: Es waren turbulente Jahre, die Sie im Deutschen Bundestag erlebt haben. Von den Untersuchungsausschüssen "Breitscheidplatz" und "NSU" bis zum Vorsitz im Parlamentarischen Kontrollgremiums. Was bleibt Ihnen da besonders in Erinnerung aus diesen elf bis zwölf Jahren?

Schuster: Mir kommt es so vor, wie der Hochleistungssportler, der jetzt abtritt und vermutlich erst später realisiert, was da alles gewesen ist. Aber was hängen bleibt, ist Glück. Das darf man ja gar nicht sagen, es sind ja schlimme Dinge passiert! Aber ich bin ein Abenteurer, ich brauche die Bewegung, die ständige Herausforderung, ständig etwas Neues. Ich glaube, ich habe in zwölf Jahren alles durchlebt, was man in einem Abgeordnetenleben durchleben kann. Ich bin sehr glücklich, wenn ich zurückschaue. Ich habe alles mitgenommen und dazu einen Wahlkreis, der sehr anspruchsvoll ist. Es sagt jeder, er hätte den Schönsten, ich habe ihn wirklich, glaube ich. Jedenfalls sagen das meine Kollegen, wenn sie mich hier besuchen. Tja, das ist die Wehmut jetzt.

SWR: Bleiben Sie dem Wahlkreis mit Ihrer Familie privat jetzt verbunden oder geht es für alle nach Bonn?

Schuster: Für mich schließt sich ein Kreis. Meine Bundespolizei- , damals noch Bundesgrenzschutzkarriere hat gewissermaßen in Bonn begonnen. Meine Frau und ich haben da geheiratet 1986, die Tochter ist da geboren. Insofern komme ich wieder ein bisschen zurück. Es wird aber nur mein beruflicher Lebensmittelpunkt, der private mit meiner Frau bleibt das Dreiländereck, Weil am Rhein. Da ist der Anker tief vergraben.

(Hörfunkinterview mit Armin Schuster, gelaufen am 22.09.2020 in SWR4 Baden-Württemberg)