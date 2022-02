Schulverweigerer: Erstes Zwangsgeldverfahren in Südbaden eingeleitet

Eltern, die ihre Kinder wegen Test- und Maskenpflicht nicht zur Schule gehen lassen, drohen hohe Zwangsgelder. Das Regierungspräsidium Freiburg hat das erste Verfahren eingeleitet.

Leider hätten die Gespräche mit den Eltern der Grundschüler in Schramberg-Waldmössingen (Kreis Rottweil) nichts gebracht, so das Regierungspräsidium. Diese weigerten sich weiter, ihre Kinder in die Schule zu schicken. Deshalb wurde nun das erste Zwangsgeldverfahren eingeleitet.

Wie hoch dieses Zwangsgeld sein wird, hängt dabei von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel den Einkommens- und Vermögensverhältnissen. Das könnten aber mehrere Tausend Euro sein, so die Behörde.

Auch gegen Eltern in Ettenheim (Ortenaukreis) und in Rottweil werden derzeit Zwangsgeldverfahren wegen Verletzung der Schulpflicht geprüft.

"Blitzabfrage" an Schulen

Aufgrund der aktuellen Lage hat das Regierungspräsidium Freiburg die Situation an den 1.089 Schulen im Regierungsbezirk in einer "Blitzabfrage" erfasst. Das Ergebnis: Insgesamt meldeten 186 Schulen Fälle, in denen Schülerinnen oder Schüler nicht zum Unterricht gekommen sind. Nach Auskunft der Schulleitungen sind darunter allerdings auch die Fälle, in denen Kinder die Schule derzeit aus gesundheitlichen Gründen nicht besuchen können. Alle anderen Auffälligkeiten würden nun systematisch von den zuständigen Schulämtern untersucht, so das Regierungspräsidium.