Schülerinnen und Schüler in Frankreich sollen an ausgewählten Schulen versuchsweise Schuluniformen tragen. An einer Schule im Elsass ist das längst Pflicht. Wie läuft das?

An der St.-Joseph-Schule in Matzenheim (Elsass) tragen die 600 Schülerinnen und Schüler schon seit 2019 Schuluniform. Die Regierung in Paris will das im kommenden Schuljahr in weiteren Schulen ausprobieren lassen - zunächst auf freiwilliger Basis. In Matzenheim entstand die Idee der Einheitskleidung im Sportunterricht: Um den Teamgeist zu fördern, gab es anfangs gleiche T-Shirts für alle.

Zusammengehörigkeitsgefühl durch Schuluniform verbessert

Die Konzept kommt sowohl bei den Schülern als auch beim Lehrpersonal gut an. Wenn neue Schüler dazu kommen, sei die Annäherung viel einfacher, berichtet eine Sportlehrerin. Es gebe kein Urteil über die Klamottenmarken, und der Kleidungsstil halte niemanden mehr davon ab, auf andere zuzugehen. Die Idee, auch sonst eine Schuluniform zu tragen, kam letztlich von den Schülern selbst - sie sprachen sich dafür aus.

Als ich hierher kam und sah, dass alle mehr oder weniger das Gleiche tragen, war ich beruhigt, denn ich wusste, keiner kann kritisiert werden.

Eltern und Kinder sind an der Auswahl von Polos, Sweathirts und T-Shirts mit Schullogo beteiligt. Und für 200 Euro gibt es in jedem Schuljahr etwas Neues.

Schuluniformen bald in ganz Frankreich?

Seit Monaten plädiert Frankreichs Präsident Macron für eine einheitliche Kleidung an öffentlichen Schulen. In einer Probephase soll die präsidiale Idee nach den Sommerferien umgesetzt werden. Zunächst mit Schulen, die freiwillig mitziehen. Hat der Versuch Erfolg, soll die Schuluniform 2026 in ganz Frankreich eingeführt werden.

