Für 28.000 Schüler beginnt neues Schuljahr im Regierungsbezirk Freiburg

Im Regierungsbezirk Freiburg beginnt für fast 28.000 Kinder und Jugendliche das neue Schuljahr. Lehrermangel gibt es immer noch und in Freiburg ab jetzt vegetarisches Essen.

Sechs Wochen lang konnten Kinder und Jugendliche ihre Freizeit genießen. Ab dem heutigen Montag beginnt für fast 28.000 von ihnen im Regierungsbezirk Freiburg das neue Schuljahr. Was das so mit sich bringt, erfahren Sie hier.

5.000 Schüler mehr als im Vorjahr

An den 860 Schulen im Regierungsbezirk Freiburg fangen in diesem Schuljahr 5.000 Kinder und Jugendliche mehr als im Vorjahr an. Ein deutlicher Anstieg. Unter den neuen Schülerinnen und Schülern sind laut dem Regierungspräsidium Freiburg viele geflüchtete Kinder. Allein 6.500 davon kommen aus der Ukraine. Insgesamt sitzen ab dem neuen Schuljahr 11.500 geflüchtete Kinder in den Klassenzimmern des Regierungsbezirks Freiburg.

SWR-Reporterin Anita Westrup über den Schulstart im Regierungsbezirk Freiburg:

Zu wenig Lehrkräfte an den Schulen

Um die geflüchteten Schülerinnen und Schüler gut zu versorgen, wurden mehr als 200 Lehrkräfte für ein Jahr unter Vertrag genommen. Das teilte das Regierungspräsidium Freiburg mit. Allgemein wurden in Südbaden viele neue Lehrerinnen und Lehrer eingestellt - darunter auch Pensionäre und Personen ohne Lehrbefähigung. Trotzdem herrscht ein Mangel an Lehrkräften. Im Regierungsbezirk Freiburg sind fast 200 Stellen unbesetzt. Besonders betroffen ist laut dem Regierungspräsidium der ländliche Raum.

Nur noch Vegetarisch an einigen Freiburger Schulen

Die Kinder in Freiburg erwartet eine Neuerung in der Kantine: In städtischen Grundschulen und Kitas gibt es jetzt nur noch ein Einheitsmenü - und das ist vegetarisch. Das hatte der Freiburger Gemeinderat vergangenen Oktober entschieden. Außerdem werden die Preise für das Schulessen schrittweise erhöht.

SWR-Reporter Owusu Künzel über das vegetarische Essen an Freiburger Grundschulen und Kitas:

Bisher hatten die Kinder der städtischen Grundschulen und Kitas in Freiburg die Wahl zwischen zwei Essen. Auch Fleisch und Fisch wurde angeboten. Die Entscheidung, komplett auf Vegetarisch umzustellen, löste im vergangenen Jahr eine überregionale Diskussion über richtige Kinderernährung aus.