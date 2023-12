Endlich frei - die Schüler in Schönau sind den Bauzaun los

per Mail teilen

Partystimmung in Schönau. Fast ein Jahr war der Schulhof eingezäunt. Ab jetzt ist die anliegende Straße während der Schulzeit gesperrt, und "The Gränzzaun" ist abgebaut.

Nach jahrelangem Streit ist der umstrittene Bauzaun um den Schulhof des Gymnasiums in Schönau (Kreis Lörrach) jetzt weg. Die Genugtuung ist den Schülerinnen und Schülern auf den Gesichtern abzulesen. "Dieser Zaun sieht einfach aus wie ein Streichelzoo oder ein Gefängnis", findet ein Gymnasiast. Die Schüler nahmen es am Freitag selbst in die Hand, den ungeliebten rot-weißen Bauzaun, der ihren Schulhof fast ein Jahr lang zierte, Stück für Stück abzubauen.

Es ist einfach geil, dass der Zaun weg ist, wir haben jetzt viel mehr Platz!

Nach fünf Minuten ist schon alles vorbei und die Schüler in Feierlaune. Für Schülersprecherin Amara Igwe ist es "ein ganz besonderes Gefühl, ein bisschen stressig, aber befreiend". Lange haben die Schüler, die Schulleitung und Bürger gegen den Zaun gekämpft. Die Entscheidung fiel dann in einem Bürgerentscheid im Oktober: Die angrenzende Straße wird während der Schulzeit gesperrt und der Zaun kommt weg.

Wochenmarkt und Schüler nutzen Platz einfach gemeinsam

Dass die Situation pragmatisch gelöst wurde, konnte man direkt nach dem Abbau des Zauns bestaunen. Denn jeden Freitag teilen sich Schule und Wochenmarkt einen Teil des zusätzlichen Pausenhofs. Den Schülern ist es egal, und auch die Marktbeschicker scheint es nicht zu stören. Er sei für Schule und Stadt froh, dass die Innenstadt endlich wieder schön sei, ohne rot-weißen Bauzaun mittendrin, so Schulleiter Jörg Rudolfs.