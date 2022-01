Wenige Tage vor dem Ende der Weihnachtsferien rechnet Baden-Württembergs Kultusministerin Theresa Schopper trotz anziehender Pandemielage fest mit Präsenzunterricht von Montag an. Die GEW-Landesvorsitzende Monika Stein aus Freiburg fordert, vorerst täglich an Kitas und Schulen zu testen. Nach Auffassung des Landeselternbeirats sollten Schulen nur schließen, wenn nachweislich die Gesundheit für Kinder und Jugendliche gefährdet ist, so der LEB-Vorsitzende Mittelstaedt in Rottweil.