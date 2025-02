per Mail teilen

Das Albert-Schweizer-Gymnasium in Gundelfingen bei Freiburg geht gegen sexuellen Missbrauch vor. Seit Montag gilt das Schutzkonzept. Ein Vorfall im Jahr 2022 ist der Ausschlag.

Am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Gundelfingen bei Freiburg (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) wurde in dieser Woche ein Schutzkonzept gegen sexualisierte Übergriffe und Gewalt im Rahmen einer Auftaktwoche eingeführt. Die Einführungswoche ist das Ergebnis eines zweijährigen Entwicklungsprozesses. Die Schule wurde bei der Erarbeitung des Schutzkonzeptes vom deutschen Kinderschutzbund Freiburg, Fachleuten anderer Schulen und der schulpsychologischen Beratungsstelle unterstützt. Auch Schüler, Eltern und Lehrkräfte wurden bei der Entwicklung des Konzeptes intensiv mit einbezogen.

Schutzkonzept stößt auf Zustimmung bei den Schülern

Die Schülerinnen und Schüler reagieren positiv auf das neu eingeführte Konzept und die Einführungswoche.

Für uns ist es wichtig zu wissen, wie wir vorgehen können, wenn etwas passiert, wie wir gehört werden und ab wann Lehrer gegen Regeln verstoßen.

Laut Präventionslehrerin Sabrina Zweiser ist das Schutzkonzept am Gundelfinger Gymnasium eine Besonderheit. Die meisten Gymnasien in Baden-Württemberg haben noch kein ausgearbeitetes Schutzkonzept, so Zeiser.

Am Montag wurde das Schutzkonzept im Rahmen der Einführungswoche vorgestellt. Albert- Schweitzer- Gymnasium Gundelfingen

Das Schutzkonzept soll dafür sorgen, dass grenzüberschreitende Sprache, körperliche Übergriffe und Diskriminierung im Schulalltag verhindert werden können. Ebenfalls soll es Schülerinnen und Schüler dazu ermutigen, unangenehme Dinge besser zur Sprache zu bringen. Dafür hängen auch Plakate mit den persönlichen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern der Schule in jeder Klasse, um ihnen zu zeigen: "Ihr seid nicht allein, wenn etwas passiert."

Schulleiter zieht positive Bilanz

Zum Ende der Einführungswoche zeigt sich Schulleiter Matthias Mühl zufrieden. Er betont aber auch, dass noch ein langer Weg zu gehen ist.

Das war erst der Anfang, die wahre Arbeit beginnt jetzt. Es ist wichtig, das Ganze nachhaltig zu gestalten, um das Konzept dauerhaft in der Schulkultur zu verorten.

Anlass für Schutzkonzept liegt fast drei Jahre zurück

Im Sommer 2022 berichteten Schülerinnen von grenzüberschreitendem Verhalten eines Lehrers. Daraufhin erstattete die Schule Anzeige, der Lehrer wurde suspendiert. Dieser Vorfall war der Auslöser für die Entwicklung eines umfassenden Schutzkonzepts.