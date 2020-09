In Frankreich breitet sich das Corona-Virus wieder deutlich schneller aus als bei uns. Trotzdem geht für Millionen Kinder heute die Schule wieder los.

Im Schulzentrum Jean Fischart im Straßburger Viertel Meinau beginnt am Dienstag (01.09.) für fast 430 Grundschul- und Vorschulkinder wieder der Unterricht. Gegen acht Uhr trudeln die ersten Mädchen und Jungen ein - viele in Begleitung ihrer Eltern. Einer Mutter, die ihr Kind bringt, ist nicht ganz wohl dabei. Sie habe ja keine andere Möglichkeit, als ihr Kind in die Schule zu bringen, sagt sie, schließlich sei der Unterrichtsbesuch ja Pflicht.

Unterschiedliche Ansichten zum Mund-Nasen-Schutz

Die Erwachsenen, die die Kinder zur Schule bringen, tragen Masken. Die Kinder selbst nicht. In der Vor- und Grundschule ist eine Mund-Nasen-Bedeckung nicht vorgesehen. Die Elfjährigen im Collège hingegen müssen ihre Masken sogar auf dem Pausenhof anbehalten. Manche Eltern halten das für eine Zumutung. Allerdings haben sich zuletzt auch Ärzte zu Wort gemeldet, denen die Maskenpflicht noch nicht weit genug geht.

"Wir halten uns strikt an die staatlich vorgegebenen Hygiene-Regeln. Da geht es etwa um die Desinfektion von Räumen und von Kontaktflächen. Dann versucht man, die Vermischung der Kinder zu reduzieren." Jeanne Barsehian, Bürgermeisterin von Straßburg

Hände waschen und lüften - Abstände müssen nicht eingehalten werden

Eine Klasse nach der anderen wird von den Lehrern ins Schulgebäude geführt. Am Boden markieren Pfeile die Laufrichtung auf den Fluren. Über eine Treppe geht es hinauf, über eine andere hinunter. In den Klassenräumen sitzen die Kinder an Einzeltischen. Es gibt Waschbecken mit Seife und Papierhandtüchern. Die Kinder müssen sich die Hände waschen, wenn sie in der Schule ankommen, wenn sie zur Toilette gehen und vor dem Imbiss. Außerdem werden die Räume vormittags drei Mal gelüftet: bevor die Kinder ankommen, in der Ruhestunde und während der Mittagspause. Dass die Kinder Mindestabstände einhalten müssen, ist nicht vorgesehen. Bei aller Vorsicht soll die Rückkehr in die Schulen ihnen ein Stück Sicherheit zurückzugeben.