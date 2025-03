Auf einem Parkplatz in Offenburg sind am Sonntagabend Schüsse gefallen, verletzt wurde niemand. Die Polizei steht am Anfang der Ermittlungen.

Auf einem Parkplatz in Offenburg (Ortenaukreis) ist es am Sonntagabend zu einem Aufeinanderteffen mehrerer Personen gekommen, in dessen Verlauf mehrere Schüsse abgegeben worden sind. Ein Pkw soll sich laut Polizei einem anderen geparkten Wagen genähert haben, an dem sich mehrere junge Männer aufgehalten hatten. Die vier Insassen sollen aus dem Fahrzeug ausgestiegen sein und mehrere Schüsse abgegeben haben. Verletzte gab es bei dem Vorfall laut Mitteilung der Polizei vom späten Abend keine. Polizei Offenburg sucht Zeugen Die Polizei geht aktuell davon aus, dass sich die beteiligten Personen untereinander kennen und hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Tatort wurde abgesperrt, die Spurensicherung sicherte Beweise. Die Offenburger Polizei sucht jetzt Zeugen.