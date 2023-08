Schüsse in Müllheim - Motiv ist noch unklar

Die Polizei sucht nach Verdächtigen, die am Sonntagabend in Müllheim mehrere Schüsse abgefeuert haben. Einige Schüsse sind in einer Hauswand eingeschlagen. Verletzt wurde niemand.

Am Sonntagabend wurden in der Müllheimer Innenstadt (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) mehrere Schüsse abgefeuert. Laut Polizei hatten mehrere Zeugen die Schüsse gemeldet. Die Augenzeugen wollen beobachtet haben, wie mehrere maskierte Unbekannte in Müllheim mit Handfeuerwaffen hantiert hatten. Dabei müssen sich die Schüsse gelöst haben. Laut Polizei werden derzeit noch Spuren am Tatort gesichert. Schüsse beschädigen Hausfassade - keine Verletzten Nach Polizeiangaben wurde nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt. Allerdings wurde eine Hausfassade durch die Schüsse beschädigt. Die Tat habe sich vermutlich in einem Innenhof ereignet. Mehrere Verdächtige seien dann vom Tatort in unterschiedliche Richtungen geflohen, wie ein Polizeisprecher sagte. Laut Zeugenaussagen sollen die Beteiligten dunkel gekleidet, maskiert und "von kräftiger Statur" gewesen sein. Bislang haben sich noch keine bedrohten oder geschädigten Menschen gemeldet, heißt es von der Polizei weiter. Die Hintergründe zu den Schüssen sind derweil noch unklar. Auch kann die Polizei noch nicht sagen, ob das getroffene Gebäude das Ziel der Schüsse war oder ob die Schüsse das Haus zufällig getroffen haben.