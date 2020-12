Die Bus-und Straßenbahnfahrer in Straßburg sind sauer. Auf ihre Fahrzeuge wurde geschossen. Es gab nur Materialschaden, doch den Fahrern reicht es. Sie fordern mehr Sicherheit.

Sie sind mit einem unguten Gefühl unterwegs und haben Angst. Allein im November gab es mindestens zwölf Angriffe gegen die Fahrer im Straßburger ÖPNV. Die Täter wurden immer aggressiver. Es gipfelte darin, dass sie mit einer Waffe auf Bahnen und Busse schossen.

Stéphane Daveluy, Gewerkschafter UNSA, ist verbittert: "Wir sind jeden Tag Angriffen ausgesetzt. Die sind verbal und körperlich, aber auch Morddrohungen gab es schon. Heutzutage zögern die Leute nicht mehr ein Messer zu zücken, uns zu beschimpfen und zu beleidigen. Unser Beruf ist wirklich sehr schwierig geworden und manchmal nur noch schwer zu ertragen."

Die Gewerkschaft hat eine Krisensitzung eingefordert. Gemeinsam mit den Vertretern der Transportgesellschaft und der Stadt wird jetzt überlegt, wie man der Situation begegnen will. Dominique Schuffenecker, Präfektur Bas-Rhin, setzt auf erhöhte Polizeipräsenz und sieht vor, dass "die Polizei in den sensiblen Zonen, wo die Angriffe stattgefunden haben, noch stärker auftreten wird. Dabei handelt es sich um die Stadtviertel Ostwald, Kronenbourg und Elsau. Andernorts in Straßburg haben wir mobile Einsatzkräfte, die aber auch schnell in die anderen Viertel kommen können, um die Polizeipräsenz zu erhöhen."

Auch der private Sicherheitsdienst in Bussen und Bahnen soll verstärkt werden. Hilft das jedoch nicht und die Angriffe gehen weiter, dann wollen die Fahrer noch im Dezember in den Streik treten.