Schüler-Sternwarte wird eingeweiht

Die Schüler-Sternwarte steht in Schopfheim-Gersbach (Kreis Lörrach) auf rund 1.000 Metern Höhe an einem der dunkelsten Orte des Südschwarzwaldes. Den Blick ins Weltall ermöglicht ein professionelles Spiegelteleskop, mit dem Objekte in Milliarden Lichtjahren Entfernung beobachtet werden können, ergänzt durch weitere mobile Teleskope. Mit der Sternwarte will das Schülerforschungszentrum Jugendliche für Astronomie und die praktische Himmelsbeobachtung begeistern. Genutzt werden soll sie für Kurse und Wettbewerbsarbeiten wie zum Beispiel "Jugend forscht“. Die Schüler-Sternwarte kostete rund 200.000 Euro, die mit Spenden und Stiftungsgeldern finanziert wurden. Nach der Einweihungsfeier am Samstagnachmittag, kann die Forschungseinrichtung ab 18 Uhr erstmals von der Öffentlichkeit besichtigt werden.