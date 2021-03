18 Schülerinnen und Schüler aus Südbaden fühlen sich von der Walter-Eucken-Berufsschule in Freiburg ungerecht behandelt. Nachdem der Online-Unterricht in den letzten Wochen und Monaten ohne schriftliche Leistungskontrolle stattfand, haben die angehenden Industriekaufleute vor den Abschlussprüfungen in sechs Wochen noch sechs Mal Präsenzunterricht. An jedem dieser Schultage sollen sie eine Klassenarbeit schreiben. Die Arbeiten waren ursprünglich über einen längeren Zeitraum geplant. Wegen des Lockdowns wurden sie jedoch immer weiter nach hinten geschoben. Während es in Universitäten Online-Klausuren gab, sei davon in der Berufsschule kein Gebrauch gemacht worden, beklagen die Schülerinnen und Schüler. Ihre Protest-Mail an das Kultusministerium blieb bislang unbeantwortet.