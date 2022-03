Freiburger Schüler setzen Zeichen für Frieden in der Ukraine

Donnerstagnachmittag haben sich Schülerinnen und Schüler, Eltern, aber auch Lehrkräfte von Freiburger Schulen auf dem zentralen Platz der Alten Synagoge in Freiburg zum Friedenprotest versammelt. Sie setzten ein Zeichen für Frieden und forderten ein Ende des Blutvergießens in der Ukraine.

Lehrer hat Protest organisiert

Die Demonstration für Frieden in der Ukraine organisierte Dirk Philippi. Er ist Leiter der Mittelstufe an der Staudinger Gesamtschule in Freiburg. Das Motto des Protests lautete "Schule für Frieden und Freiheit". Nachdem sich der erste Schock vom Beginn des Krieges in der Ukraine gelegt habe, hätte er sich mit Kolleginnen und Kollegen, auch von anderen Freiburger Schulen, ausgetauscht und die Kundgebung organisiert, erzählte der 50-Jährige dem SWR.

Krieg im Unterricht präsent

Der Schock über den Krieg in der Ukraine sei bei den Schülerinnen und Schülern spürbar, täglich, betonte Philippi am Rande der Demonstration. Man könne aber besser damit umgehen, wenn man aktiv werde, so der Lehrer. Der Ukraine-Krieg sei auch immer wieder ein großes Thema im Unterricht. Je nach Klassenstufe werde der Ukraine-Krieg unterschiedlich intensiv beleuchtet.

Schülerprotest gegen Ukraine-Krieg SWR

Schulbürgermeisterin Buchheit lobt Engagement der Schüler

Freiburgs Schulbürgermeisterin Christine Buchheit zeigte sich am Donnerstagnachmittag "stolz und bewegt", wie sie wörtlich sagte, dass rund 600 Schülerinnen und Schüler für den Frieden in der Ukraine ein Zeichen gesetzt haben. Es sei großartig, dass sich so viele gegen den Krieg und für den Frieden positioniert haben. Dies sei auch die Linie der Stadt Freiburg und da stehe man an der Seite der Schulen.