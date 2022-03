Welt-Cup-Finale kann stattfinden

Das FIS Weltcupfinale der Nordischen Kombination in Schonach im Schwarzwald-Baar-Kreis kommende Woche kann stattfinden. Das hat die Schneekontrolle am Donnerstag ergeben. Demnach ist die Langenwald-Schanze mit gut 50 Zentimetern Schnee an allen Stellen ausreichend gut bedeckt. Die Schneehöhe auf der Weltcup-Loipe misst rund 40 Zentimeter. Auch das Langlaufstadion Wittenbach zeigt sich aktuell noch weitläufig weiß. Man freue sich zudem, das große Finale der Frauen und Männer mit Zuschauern austragen zu dürfen, so die Organisatoren vom Skiclub Schonach.