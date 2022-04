per Mail teilen

Vor der Bürgermeisterwahl in der 7.000-Einwohner-Gemeinde Schwanau (Ortenaukreis) gibt es bereits sieben Bewerber. Die Bewerbungsfrist endet kommende Woche am 19. April. Zur Wahl in Schwanau bei Lahr kommt es, weil Amtsinhaber Wolfgang Brucker zum Direktor des Regionalverbandes Südlicher Oberrhein gewählt worden war. Brucker ist bereits seit 1999 Chef im Schwanauer Rathaus. Schwanau hat vier Ortsteile und ist unter anderem durch das Tunnelvortriebsunternehmen Herrenknecht bekannt.