Im Alltag nervig, aber im Stiefel ein süßes Extra: Im Corona-Jahr müssen auch Schoko-Nikoläuse Mundschutz tragen, klar. Zwei Konditormeister aus Villingen-Schwenningen zeigen, wie's geht.

Im Salinencafé in Villingen-Schwenningen wird in diesen Tagen fleißig produziert. Statt dem "Maultäschle" aus Stoff, gibt’s hier den Mundschutz aus süßer Zuckermasse. "Wenn der im Original kommt, kommt der mit der Maske und dann sollte er als Schokonikolaus auch mit einer Maske kommen", findet Café-Inhaber Frank Singer, "so entwickelt sich bei den Kindern einfach ein größeres Verständnis und die freuen sich mit Sicherheit."

Hinter dem Schokonikolaus steckt viel Handarbeit. Akzente werden mit weißer Schokolade gesetzt, die Schweizer Vollmilchschokolade zunächst auf die richtige Temperatur erhitzt. Erst dann gießen die Konditormeister die Nikolausformen aus. "Wenn man kreativ sein kann und mit seiner Kreativität den Menschen eine Freude bereiten kann in dieser doch tristen Zeit, macht es schon echt viel Spaß", sagt Singer. Und so möchte der Konditormeister für den ein oder anderen Schmunzler sorgen ...