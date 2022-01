Schöpflin-Stiftung findet Intendantin für Berlin

Die Lörracher Schöpflin-Stiftung hat für ihr neues Haus für Journalismus, Öffentlichkeit und Demokratie in Berlin eine Chefin gefunden. Gründungsintendantin des Hauses mit dem Namen "Publix" wird für die Aufbauphase ab April die bisherige Chefredakteurin des Zeitmagazins, Maria Exner. In dem Medienhaus in Berlin-Neukölln, das ab Herbst nächsten Jahres 4.000 Quadratmeter Büro-, Studio- und Veranstaltungsfläche bietet, sollen sich Journalisten und Vertreter der Zivilgesellschaft bilden und über Themen wie Polarisierung, digitale Meinungsbildung und Informationsfreiheit diskutieren. In "Publix" sind Arbeitsmöglichkeiten für 250 Journalisten und Mitarbeiter von zivilgesellschaftlichen Initiativen geplant. Erste Mieter sind unter anderem die Investigativ-Redaktion "Correctiv" und das Netzwerk "Reporter ohne Grenzen".