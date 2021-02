Die einen kämpfen ums Überleben, die anderen haben so viel Arbeit wie schon lange nicht mehr. Zu den letzteren zählen Schönheitskliniken wie die Dorow-Klinik in Lörrach. Wegen der Pandemie boomen die Schönheitsoperationen.

Rund doppelt so viele Nachfragen wie sonst üblich: Die Dorow-Klinik in Lörrach kann sich vor Aufträgen kaum retten. Der Lockdown erscheint vielen als idealer Zeitpunkt für die Selbstoptimierung. Auch Christina Schürle hat sich jetzt endlich ihre Wünsche erfüllen können. Da ihr Kosmetikstudio aktuell geschlossen ist, hat sie sich etwas für die eigene Schönheit gegönnt.

"Im ersten Lockdown hab ich mir die Lider straffen lassen. Dann kam der zweite Lockdown und ich hab mir die Brüste vergrößern lassen.“ Christina Schürle, Lörrach

Statt Urlaub eine Schönheits-OP

Die 29-jährige Kosmetikerin hat ihr gespartes Urlaubsgeld in die Operationen investiert. Das machen jetzt viele so, bestätigt Kliniksekretärin Prisca Schötz: "Bei mir rufen viele Frauen oder auch Männer an, die wirklich schon lange darunter leiden, die sich das schon lange überlegt haben, aber jetzt erst die Zeit und das Geld haben, weil sie seit einem Jahr nicht in den Urlaub können.“ Hinzu komme, ergänzt Klinikchef Andreas Dorow, dass der Lockdown die Selbstwahrnehmung verändert habe. Die Menschen würden sich selbst kritischer sehen, etwa in den Videokonferenzen und Zoom-Meetings mit Kolleginnen und Kollegen. Das würde den Wunsch auslösen, etwas am eigenen Aussehen zu verändern.

Maskenpflicht ermöglicht Lippenaufspritzungen

Nicht nur Lidstraffungen und Brustvergrößerungen boomen. Dank der Maskenpflicht sind auch Kinn- und Lippenkorrekturen beliebter geworden. Denn hinter der Maske sieht man die frischen Spuren nach Operationen nicht, und zuhause im Homeoffice können die Narben unbeobachtet abheilen. Aber vor allem auch Fettabsaugungen sind gefragt: Die Fitnessstudios sind geschlossen, die Schönheitskliniken nicht.

"Wir sind wirklich Gewinner von Corona." Andreas Dorow, Klinikchef, Lörrach

Seit Sommer sind die sechs Chirurgen in der Lörracher Schönheitsklinik im Dauereinsatz. Die Terminbücher sind voll, die Betten nicht lange leer. Im Moment liegt die Wartezeit auf einen OP-Termin bei drei Monaten. Immer mehr Menschen wollen den Lockdown für eine Schönheitsoperation nutzen. Die Lörracher Kosmetikerin Christina Schürle ist glücklich, dass sie die Chance genutzt hat. "Es ist die beste Entscheidung gewesen überhaupt“, freut sie sich über ihr neues Aussehen.