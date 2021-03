Die Stadt Freiburg bietet als eine der ersten im Land kostenlose Corona-Schnelltests für alle Bürgerinnen und Bürger an. Hierfür hat die Stadt zwei Testzentren eingerichtet.

Jeder Bürger in Freiburg soll einen Test pro Woche zur Verfügung haben. Die beiden Testzentren sind im Augustinermuseum und im Freiburger Konzerthaus untergebracht. "Wir haben gesagt, wir gehen jetzt einfach in Vorleistung", sagte Freiburgs Erster Bürgermeister Ulrich von Kirchbach (SPD) am Montag bei der Eröffnung. "Wir müssen auch denjenigen die Möglichkeit bieten, die keine Symptome haben, die sich unsicher fühlen", einen Schnelltest zu machen - auch wenn die rechtliche Lage derzeit noch unklar sei. Es gehe darum, Infektionsketten schnellstmöglich zu unterbrechen, so von Kirchbach.

Bürgerinnen und Bürger können sich ab sofort einmal pro Woche kostenlos testen lassen. Dafür ist ein Terminbuchung unter freiburgtestet.de notwendig. Das Ergebnis der Schnelltests ist nach etwa 15 Minuten verfügbar.

