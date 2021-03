per Mail teilen

Das Markgräfler-Gymnasium in Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) bietet als erste Schule in Südbaden Schnelltests für seine Schüler an. Seit dieser Woche werden die rund 200 Schülerinnen und Schüler der Kursstufen zweimal wöchentlich getestet. Die Kosten von mehr als 10.000 Euro pro Monat trägt die Schule zunächst selbst. Mit dem Angebot wolle man den Sorgen von Schülern und Eltern Rechnung tragen und zeigen, dass Lehrer und Schüler gleich "wertvoll" seien, sagte Schulleiter Andreas Gorgas. Die Schnelltests sollen ab dem 15. März dann auch auf die Stufen 5 und 6 ausgeweitet werden.