Keine ausreichenden Tests, Terminabsagen und die Schwierigkeit von Terminvereinbarungen - Wirrwarr und Verunsicherung. Da steht die angekündigte Aussicht auf "Schnelltest für alle" ziemlich mager da. So sieht es in den südbadischen Regionen aus.

Emmendingen - Freiburg - Breisgau-Hochschwarzwald

Im Kreis Emmendingen, also in den Schnelltestzentren in Malterdingen und Waldkirch geht ohne Anmeldung gar nichts. Das ist auch in Freiburg in den Zentren Augustinermuseum und Konzerthaus so. Online-Buchung als Voraussetzung. Doch nicht zu fassen. Hier gibt es vor Ostern keine Chance mehr auf einen Termin für einen Schnelltest. Erst nach Ostern können wieder Zeitfenster gebucht werden. Tipp: Testzentrum Waldsee in Freiburg. Hier sind vor Ostern noch wenige Termine für den kostenlosen Bürgertest frei. Doch es geht auch anders. Das zeigt die Stadt Müllheim. Zwei kommunale Testzentren stehen zur Verfügung. An beiden Standorten ist bislang keine Terminvergabe vorgesehen. Man kann also einfach vorbeikommen und sich testen lassen.

Lörrach - Waldshut - Dreiland-Region

Auch am Hochrhein und im Dreiländereck nimmt das Angebot an Schnelltests zwar nur langsam, aber doch stetig zu. Schnell und unkompliziert sind die sogenannten Drive-In-Tests: die bietet seit zwei Wochen bereits eine Apothekerin auf dem Parkdeck eines Einkaufszentrums in Tiengen und am Bahnhof in Jestetten an. Am Montag kam die Stadt Waldshut mit dem Chilbiparkplatz dazu. Ohne Termin und ohne Bezahlung geht auch im Gemeindehaus von Lörrach-Stetten. Mit Termin gibt es Angebote im Altenheim Gevita in Lörrach und in den Kursälen und Hallen von Bad Säckingen, Höchenschwand und Lauchringen beispielsweise. Einzelaktionen werden zudem in vielen kleinen Gemeinden und Ortschaften mit Hilfe des DRK vor Ort organisiert. Langfristig wünscht sich Lörrachs Landrätin Marion Damann mehr Tests in den Betrieben. Laut IHK testet die Hälfte bereits. Das Handwerk setzt wiederum auf Freiwilligkeit. Und der Blick über die Grenze zeigt: Auch im Nachbarland Schweiz hinkt beim Thema Schnelltests der Wunsch der Wirklichkeit hinterher. Der Bund hat dort seinen Bürgern für letzte Woche fünf kostenlose Schnelltests pro Monat versprochen. Doch die sind in den Apotheken noch immer nicht verfügbar.

Schwarzwald-Baar-Heuberg

Neben den offiziellen Corona-Testzentren, Schwerpunktpraxen und Apotheken in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg bieten vielerorts beispielsweise auch die Ortsvereine des Deutschen Roten Kreuzes Corona-Schnelltests an. In Lauterbach bei Schramberg etwa zweimal die Woche: mittwochs und freitags von 18 bis 20 Uhr. Das Ganze geht relativ fix und ohne Voranmeldung. Einfach ein Formular ausfüllen, geschultes, ehrenamtliches Personal nimmt dann den Abstrich vor und nach einer viertel Stunde gibt's dann auch schon das Ergebnis. Der Oberbürgermeister der Stadt Villingen-Schwenningen Jürgen Roth hofft mit den Schnelltests auf eine mögliche Rückkehr zu mehr Normalität. Für seine Stadt hat er sich für das Projekt "Öffnen mit Sicherheit" nach dem Tübinger Vorbild beworben. Die Freiwilligen Feuerwehren mit über 500 Wehrleuten haben ihre Unterstützung als ehrenamtliche Tester bereits zugesagt.

Ortenau - Metropol-Region Straßburg

Auf dem Marktplatz in Offenburg stehen hinter einem Bauzaun zwei weiße Container. Hier testet eine Firma, die deutschlandweit im Geschäft ist. Wer kostenlos an die Reihe kommen möchte, muss in Deutschland wohnen und online einen Termin vereinbaren. Das geht bisher auch kurzfristig über die Website "15minutentest.de". In kleineren Gemeinden werden Termine für Schnelltests in den Rathäusern vergeben, mancherorts geht es auch ohne Termin. In Kehl hat man extra ein Schnelltestzentrum für alle Kehler Bürger eingerichtet. Drei Mal pro Woche hat es geöffnet. In der französischen Nachbarstadt Straßburg werden den Bürgern seit Monaten kostenlose PCR-Tests angeboten. Verteilt über die Stadt haben medizinische Labore kleine Holzbuden aufgebaut. Dort nimmt ein Mitarbeiter die Kontaktdaten auf, ein zweiter macht den Test. Vor Ort wird er verpackt, mit einem Aufkleber versehen und 24 Stunden später kommt das Ergebnis per Mail.