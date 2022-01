Schnelles Internet für die Ortenau

per Mail teilen

Bis Ende des Jahres 2025 sollen alle Menschen im Ortenaukreis mit Hochgeschwindigkeits-Internet versorgt sein. Das hat Landrat Frank Scherer erklärt. Vor allem in den Schwarzwald-Gemeinden des Ortenaukreises gibt es noch viele weiße Flecken. Sprich: hier haben die Menschen oft noch kein schnelles Internet. Zum Nachteil der Firmen dort, aber auch der Schulen, der Behörden und der Privat-Haushalte. Es gibt etliche abgelegene Bauernhöfe. 300 Millionen Euro sollen in den kommenden Jahren in den Ausbau des Glasfasernetztes investiert werden. 90 Prozent davon übernehmen Bund und Land.