Die Warteschlangen vor den Testzentren sind lange, die Menschen gestresst. Jetzt hat die Firma Roche ein neues Testverfahren entwickelt, das schnellere Ergebnisse ermöglichen soll.

Diese Maschine des Pharmakonzerns Roche macht es möglich: viele Tests in kurzer Zeit. Sie steht in großen Spitälern weltweit, auch in der Schweiz. Nun hat Roche einen Test entwickelt, damit diese Maschine auch auf Corona testen kann. Der Konzern bietet zwar bereits seit Januar einen Test an, dieser dauert aber lange und ist nicht so effizient.

Severin Schwan, CEO Roche, sagt: "Auf unserem System mit dem größten Durchsatz können wir innerhalb von 24 Stunden mehr als 4.000 Tests durchführen. Das ist ein enormer Sprung nach vorne. Mit diesen hoch automatisierten Systemen ist es wesentlich weniger personalintensiv und entlastet natürlich entsprechende Gesundheitssysteme.“ Hergestellt werden die Maschinen in Rotkreuz, die dafür benötigten Reagenzien in den USA und die Verbrauchsmittel in Deutschland. Die Produktionen laufen auf Hochtouren, und die Auslieferung bereite keine großen Probleme.