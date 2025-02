per Mail teilen

In Furtwangen drehte sich beim vierten Schneepflugtreffen alles rund um Schneeräumung und Winterdienst. Gezeigt wurden rund 200 Schneepflüge von ganz klein bis ganz groß.

Wie hast du den Motor verbaut? Welche Schneeketten nutzt du? Oder aus welchem Jahr ist der Pflug? Das waren alles Fragen, die sich die Winterdienstfans beim vierten Schneepflugtreffen in Furtwangen (Schwarzwald-Baar-Kreis) stellten. Zu sehen waren am Samstag mehr als 200 Schneepflüge jeglichen Alters und jeglicher Größe. Ein echter Hingucker für die Besucherinnen und Besucher war der große Schneepflugkorso durch den Ort. Auf dem Furtwanger Festplatz reihten sich dann alle Fahrzeuge ein.

Familiensache: Die Cousins Edgar und Karl Schwer haben das Treffen in Furtwangen auf die Beine gestellt. SWR Louise Schöneshöfer

Schneepflugtreffen in Furtwangen ohne Schnee aber mit viel Sonne

Die Winterfahrzeuge sind oft Marke Eigenbau. Jedes sieht anders aus. Das sei auch die Faszination, sagen Edgar und Karl Schwer. Die beiden Cousins organisierten das Treffen. Sie freuen sich besonders über den Austausch und die vielen Modelle. Fachsimpeln wurde großgeschrieben.

Aus dem ganzen Schwarzwald kamen die Schneepflugfahrer zusammen. Darunter auch Bauhofleiter Volker Rapp aus Eisenbach (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald). Seit vierzig Jahren arbeitet Rapp im Winterdienst. Sobald in Eisenbach etwas Schnee liegt, fährt er raus - egal zu welcher Uhrzeit. Zwar sei das in den vergangenen Jahren weniger geworden, doch auch bei Glätte muss er an die Arbeit.

Schneepflugfahren ist keine reine Männersache

Auch Mary Ganter präsentierte stolz ihren Schneepflug in Furtwangen. Ihre Maschine sei genauso klein wie sie selbst, sagt sie lachend. Ein cooles Fahrzeug, das sie noch nie im Stich gelassen habe. Nach jeder Schicht bedankt sie sich deshalb für die Leistung ihres Schneepflugs.

Man muss das Schneepflugfahren mögen, sonst bist du fehl' am Platz.

Mary hat über den Hausmeisterservice ihres Mannes zum Schneepflugfahren gefunden. Es helfe sicherlich, Traktor fahren zu können, sagt sie. Morgens früh aufstehen, egal ob Neujahr oder Fasnacht, gehöre eben dazu.

Marianne und Mary haben das Schneepflugfahren für sich entdeckt. SWR Louise Schöneshöfer

Schneepflugfahren als Ausgleich zum Job

Lange war Mary die einzige Frau in der Branche. Beim Schneepflugtreffen in Furtwangen hat sie dann aber zufällig Marianne kennengelernt. Marianne ist eigentlich Kindergärtnerin und fährt seit zwei Jahren Schneepflug. Über das Nebengewerbe ihres Mannes ist sie auf den Geschmack gekommen. Den Schnee von der Straße räumen, ist für sie seither Ausgleich zum Job.

Eine gewisse Leidenschaft brauche es schon, sagt auch Volker Rapp aus Eisenbach. Eine Leidenschaft, die in Furtwangen alle eint. Und die bereits lange gelebt wird. Bei einer symbolischen Preisverleihung am Ende des Schneepflugtreffens ehrte die eingeschworene Gemeinschaft zum Abschluss die ältesten Pflüge und deren ältesten Fahrer.