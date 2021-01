Die Gefahren in den Mittelgebirgen werden oft unterschätzt. Zwei Skigebiete wurden in den Vogesen sicherheitshalber komplett gesperrt und mehrere Lawinen künstlich ausgelöst.

Sieben Uhr morgens, auf dem knapp 1.300 Meter hohen Tanet in den Vogesen: "Alle auf Empfang bitte" - der Sprengtrupp macht sich bereit an einem stark von Lawinen gefährdeten Hang. Um die Lawine kontrolliert abgehen zu lassen, wird der Sektor großflächig abgesperrt. Kurz darauf bringt der Sprengtrupp die erste Ladung in Position. Zum ersten Mal seit knapp zehn Jahren wird der Berg wieder von einer Explosion erschüttert.

Yannick Buhl ist Sprengmeister aus Münster. Er weiß, dass das nicht so einfach ist: "Das ist eine Ladung von etwas mehr als zwei Kilo, mit einer Sicherheitszündschnur. Wir wollen die Lawine auslösen, ohne dass die Sprengkapsel im Schnee versinkt. Am Besten ist es, wenn die Ladung an der Oberfläche bleibt, dann ist das Ergebnis am durchschlagendsten." Es hat geklappt, eine Oberflächenlawine geht ab. Sie werden an diesem Vormittag noch zwei weitere Ladungen zünden, um den Hang zu sichern.

Zehn Kilometer weiter ist die Berg-Gendarmerie unterwegs. Wie jeden Tag, seit der erste Schnee gefallen ist. Da die Skilifte zu sind, versuchen sich viele Unerfahrene im Schneeschuh-Wandern, Langlaufen und Tourengehen. Vor allem an den Wochenenden sind dieses Jahr deshalb mehr Berg-Gendarme unterwegs als sonst. Julien Schallammer, Berg-Gendarmerie Hohrod: "Selbst Geübte sollten warten, bis sich die Schneedecke stabilisiert hat, bevor sie sich auf die Piste stürzen."

Die Berg-Gendarmerie in den Vogesen setzt auf Prävention. Patrouillen informieren in den Bergen Schnee-Begeisterte und warnen vor Schneebrettern und Lawinen. Aber auch vor Wind und Nebel, denn ein Schild ist schnell verpasst und die Orientierung wird dann schwierig.

Seit Weihnachten mussten sie allein in Hohrod zu 20 Einsätzen ausrücken. Meist, um verirrte oder schlecht ausgerüstet Wanderer zu retten. Auch in den Vogesen ist das Gebirge im Winter gefährliches und unterschätztes Terrain.