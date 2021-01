Wegen der starken Schneefälle warnt die Polizei in Südbaden, Bahnreisende und Fußgänger. Auf mehreren Bahnstrecken fallen die Züge wegen umgestürzter Bäume aus.

Nach dem Verkehrschaos durch starken Schneefall in der vergangenen Nacht sind im Südschwarzwald vor allem viele Nebenstraßen wegen umgestürzter Bäume noch gesperrt. Auf der Passhöhe des Feldbergs liegt der Schnee laut Polizei 1,20 Meter hoch. In den Landkreisen Lörrach und Waldshut kam es zu schweren Unfällen.

Eine Tote in Wittlingen - schwere Unfälle - viele Stromausfälle

Eine 72-jährige Frau wurde am Donnerstagabend beim Gassigehen im Wald bei Wittlingen im Kreis Lörrach von einem umstürzenden Baum getroffen. Sie konnte von Polizisten reanimiert werden, starb aber im Krankenhaus. Ebenfalls am Abend wurde eine Frau in Todtmoos von einem Traktor gestreift und schwer verletzt. Der Fahrer hatte sie im Schneetreiben nicht gesehen, wohl weil der Scheibenwischer des Traktors nicht ging. Glück hatte ein Lkw-Fahrer auf einem Parkplatz an der B314 in Wutöschingen, als ein Baum auf die Fahrerkabine fiel, in der schlief. Er blieb unverletzt.

Schneebruch auf Freileitung - Trafostationen außer Betrieb

Es kam außerdem zu fast 60 Stromausfällen in der Region zwischen Titisee-Neustadt und Waldshut-Tiengen. Die starken Schneefälle haben auch in und um Freiburg zahlreiche Stromausfälle verursacht. Laut Netzbetreiber "bnNetze" waren am Morgen 18 Trafostationen außer Betrieb, weil im Wittental bei Freiburg ein Baum auf eine Freileitung gefallen war. Wegen Schneebruchs fielen bereits am Donnerstag in Horben sieben Trafostationen aus. Stromausfälle gab es auch in Freiburg-Zähringen, sowie im Bereich Breisach und am Stübenwasen.

Bahnstrecken wegen umgestürzter Bäume gesperrt

Auf mehreren Bahnstrecken im Südschwarzwald fallen viele Züge wegen umgestürzter Bäume aus. Betroffen sind die Rheintalbahn, Hochrheinstrecke, die Höllentalbahn, die Schwarzwaldbahn und Bahnstrecken rund um Rottweil und Tuttlingen. Auf einem Teil dieser Strecken werden Reisende lang warten müssen, denn es gibt es auch keinen Ersatzverkehr mit Bussen.

Räumdienste kommen in Höhenlagen nicht nach

Auch in kleineren Orten und Wohngebieten in den Höhenlagen müssen die Menschen die Fahrt zur Arbeit verschieben. Die Räumdienste kommen nicht mehr nach. Dort wo Bäume umgestürzt sind, müssen die Feuerwehren die Straßen frei räumen. Weil der Schnee schwer und nass ist, besteht laut Polizei derzeit überall die Gefahr von Schneebruch und Dachlawinen.