14 Freiburger Paare haben den 22.2.22 als Hochzeitstag

Die Hochzeits-Saison beginnt! Wer sich in den typischen Heirats-Monaten Mai und Juni das Ja-Wort geben will, ist vielleicht schon ein bisschen spät dran. Außerdem ist die Planung für den "schönsten Tag im Leben" wieder ein bisschen einfacher geworden - im Frühling und Frühsommer sollten dann hoffentlich die meisten Corona-Einschränkungen weg sein. Nur an eines sollten Brautpaare bei der Vorbereitung denken: Die Pandemie wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch im Mai und Juni noch nicht vorbei sein. Die Hochzeitsplanerin Asja Ohr aus Karlsruhe spricht mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch über Heiraten in Corona-Zeiten. mehr...