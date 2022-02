Südbadische Narren starten in die Fastnacht

Trotz Krieg und Corona: In vielen Orten in Südbaden sind Narren in die heiße Phase der Fastnacht gestartet. Große Veranstaltungen gibt es nicht. Kleine Gruppen sind aber fast überall anzutreffen.

Obwohl in Osteuropa der Krieg zwischen Russland und der Ukraine begonnen hat, sind zwischen Weil am Rhein und Achern die Narren los. Wegen der Corona-Pandemie gibt es keine überfüllten Party-Zelte und auch keine großen Umzüge. In Freiburg-Sankt-Georgen hat aber zum Beispiel die Reblauszunft den Narrenbaum aufgestellt.

Endlich Fasnacht! Junger Hemdglunker in Waldshut-Tiengen SWR Petra Jehle

In der Offenburger Innenstadt gibt es am "Schmutzigen Donnerstag" traditionell die Fasnachtstaufe. Sie hat dieses Mal im kleinen Kreis stattgefunden. Anschließend sind die Narren in kleinen Gruppen durch die City gezogen, vereinzelt waren auch Guggemusik oder Trommler zu hören. In Waldshut-Tiengen haben Narren die Schulen und Kindergärten geschlossen.