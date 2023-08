La Forge ist ein kleines Dorf, das von der Hauptstraße, einer viel befahrenen Durchgangsstraße, geprägt ist. Als ich dort ankam, standen am Ortseingang fünf oder sechs Kamerateams – auch Journalisten aus Belgien waren vor Ort. Ich habe versucht mit der Polizei zu sprechen, um etwas zum aktuellen Stand der Dinge zu erfahren. Die Polizisten sind gleich zu dritt auf mich zumarschiert und haben mir deutlich zu verstehen gegeben, dass sie an keinem Gespräch interessiert sind.

Konntest du mit anderen Menschen sprechen?

Rund 200 Meter von der Brandstelle entfernt gibt es eine kleine Kneipe. Daneben wurden an einer Mauer einige Blumensträuße im Gedenken an die Opfer abgelegt. Dort habe ich einen Espresso getrunken und mich mit den Dorfbewohnern unterhalten. Ungefähr 15 Menschen saßen an oder vor der Theke und haben sich unterhalten. Das Thema war natürlich der Brand in der Unterkunft.

Ein 63-jähriger LKW-Fahrer, der heute seinen freien Tag hat und mit einem Bier an der Theke saß, erzählte mir, dass keiner der Dorfbewohner mit den Medien sprechen würde. Die Wirtin erzählte, dass rund 120 Menschen im Ort leben, aber nach dem Medienandrang gestern niemand mehr etwas sagen möchte – man wolle die Besitzerin der Ferienunterkunft schützen.

Das heißt, die Dorfbewohner kennen die Besitzerin?

Ja, sie komme zwar nicht aus dem Ort, würde aber ein paar Dörfer weiter wohnen. Sie besitze das Haus seit ein paar Jahren und habe es erst vor Kurzem renovieren lassen. Genützt habe das aber nichts, meinte der LKW-Fahrer. Die Feuerwehr sei elf Minuten nach dem Ausbruch des Feuers am Haus angekommen. Da hätte der Holzbau aber längst in Flammen gestanden und hätte nicht mehr gerettet werden können. Eine schreckliche Tragödie sei das, sagte er, und einen Moment später erzählte er, dass es nicht das erste Mal gewesen sei, dass in diesem Haus ein Unglück passierte.

Vor circa zwölf bis 15 Jahren sollen in dem Haus, das früher eine Farm gewesen sei, schon einmal Menschen ums Leben gekommen sein. Der frühere Besitzer hätte laut dem LKW-Fahrer seine Frau erschossen und anschließend die Waffe gegen sich selbst gerichtet. Seiner Ansicht nach würde ein dunkler Schatten auf dem Haus liegen und gestern verstarben im gleichen Gebäude elf weitere Menschen.

Was passiert heute dort vor dem Haus?

Die Kamerateams versuchen von der Straße aus Bilder einzufangen. Immer mal wieder sieht man die Spurensicherung die Brandstelle betreten oder verlassen. Viel mehr ist nicht passiert. Es ist heiß und es geht ein leichter Wind. Auf dem Parkplatz neben der Kneipe hat es leicht verbrannt gerochen – vielleicht saß auch deshalb niemand auf der Sonnenterasse vor dem Wirtshaus.

Danke sehr, Mario Schmidt mit Eindrücken aus dem Dorf im Elsass, wo gestern in einer Ferienunterkunft bei einem Brand 11 Menschen ums Leben kamen.