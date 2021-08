per Mail teilen

Die Flutkatastrophe hat gezeigt: Die Energiewende muss jetzt schnell gehen. Trotzdem wird weiter gegen Windkraftanlagen geklagt, auch von der Gemeinde Schluchsee im Schwarzwald.

Schluchsees Engagement für Klimaschutz

Ein thermisches Solarkraftwerk soll künftig die Wärmeversorgung von Schluchsee garantieren - komplett CO2-neutral. Klimaschutz sei der Gemeinde Schluchsee (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ein großes Anliegen, so Bürgermeister Jürgen Kaiser. Stolz verweist er auch auf den namensgebenden Stausee und die Wasserkraft. Damit würde man einen großen Beitrag für das Klima leisten.

"Hier oben treten wir dem Klimawandel sehr aktiv entgegentreten. Aber ich sehe die Klimawende nicht nur im Thema Windkraft“.

Windpark Häusern schadet Tourismus

Ein Windpark in Sichtweite, wie jetzt auf dem Gießbacher Kopf bei Häusern vom Energiekonzern EnBW geplant, gehe aber zu weit. "Wir - speziell hier oben - sind sehr naturverbunden", sagt Kaiser. "Wir haben hier im Hochschwarzwald eine Tourismus-Intensität, wie keine andere Region. Die Bevölkerung lebt hier vom Tourismus und die Gäste schätzen gerade die Einmaligkeit und Unberührtheit der Landschaft.“

Der Schluchsee ist beliebtes Urlaubsziel. Die Gemeinde befürchtet, das könnte sich mit dem Bau von Windrädern ändern. dpa Bildfunk Patrick Seeger

Diese Idylle würde durch Windräder zerstört, der Tourismus würde einbrechen, ist der Bürgermeister überzeugt. Gegen die zwei bereits genehmigten Anlagen will er deshalb beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim klagen. Die Bedenken aus Schluchsee bezüglich Landschafts- und Artenschutz hätte das Landratsamt Waldshut, das für das Projekt Ende März grünes Licht gegeben hatte, nicht gewürdigt, so das Argument.

VGH-Klage beeindruckt EnBW nicht

Bei der EnBW sieht man einer Klage gelassen entgegen. Der Zeitplan gerate dadurch nicht ins Wanken, erklärt Unternehmenssprecherin Miriam Teige: "Wir gehen davon aus, dass die Kläger nicht Recht bekommen. Ab Oktober darf mit Rodungen angefangen werden. Dann können wir auch mit dem Bau der Anlagen beginnen. Das wird voraussichtlich im Frühjahr des kommenden Jahres sein.“

Klimaneutrale Energieversorgung hat oberste Priorität

Der EnBW gehe es darum, eine klimaneutrale Energieversorgung zu sichern. Deshalb plane man rund um den Schluchsee in den nächsten Jahren noch weitere Windkraftanlagen.

"Wir schalten ja nächstes Jahr das letzte AKW bei uns ab. Deswegen muss der Ausbau der Erneuerbaren unbedingt vorangetrieben werden. Auch Baden-Württemberg hat sich jetzt dazu verpflichtet."

Windenergie - lokal erzeugt - lokal verbraucht, das sei das Zugpferd für die Energiewende, meint auch Andreas Markowsky von der Ökostromgruppe Freiburg. "Der Schwarzwald ist gefährdet durch den Klimawandel und Windkraft ist ein sehr gutes Mittel, gegen den Klimawandel zu kämpfen. Der Anblick von Windmühlen ist zwar eine Veränderung, aber die Anlagen sind majestätisch und elegant und viele empfinden sie nicht als unschön."

Akzeptanz für Windräder steigt mit Gewöhnung

Der Freiburger Windkraft-Pionier, der unter anderem in Freiamt (Kreis Emmendingen), Freiburg und St. Peter (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) Windmühlen gebaut hat, musste oft gegen erbitterten Widerstand aus dem Schwarzwald kämpfen. Wenn die Anlagen noch nicht da seien, hätten die Menschen Veränderungsängste, sagt er. "Die sind auch nicht durch Sachargumente zu beheben, weil die durch den Bauch gehen". Das Beste sei, man baue die Anlagen. Dann würden die Menschen sehen, dass ihre Bedenken unbegründet waren. Die Befürwortung für weitere Anlagen sei dann überall groß, so Markowsky.

"Es zeigt sich durch die Bank weg, dass die Gemeinden, die Windmühlen haben, mit ihnen zufrieden sind.“

Klimaschutz gewinnt in Rechtssprechung an Gewicht

Bisher gibt es keine Belege dafür, dass eine Urlaubsregion wegen Windrädern ihre Attraktivität verloren hätte. Genauso wenig lässt sich eine negative Auswirkung auf bedrohte Tierarten nachweisen. Auf der anderen Seite versorgt jede einzelne Windmühle unzählige Haushalte mit klimaneutralem Strom. Vor diesem Hintergrund bleibt abzuwarten, wie der VGH Mannheim die Klage aus Schluchsee bewerten wird. Der Klimaschutz hat auch bei Gerichtsentscheidungen inzwischen einen hohen Stellenwert. Das ist ein Trend, der sich nicht zuletzt auch seit der jüngsten Flutkatastrophe verstärken dürfte.